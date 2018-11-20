«ДоксВижн» обновила платформу Docsvision до версии 5.5
«ДоксВижн» представила новую версию платформы Docsvision 5.5, которая разрабатывалась компанией на протяжении последних 2,5 лет. Версия принципиально отличается от предыдущих полностью переработанной архитектурой, серьезными оптимизациями и реализацией других функций и требований, предъявляемых к современной СЭД/ECM.
В ситуации, когда система становится инструментом работы 100% сотрудников с постоянным подключением, платформа должна быть готова к повышенным нагрузкам: на базе СЭД сегодня строят управление документацией, цифровым контентом и бизнес-процессами компании, реализуют электронные архивы и групповую работу.
Новая архитектура платформы Docsvision 5.5 построена в результате изучения мирового опыта создания высоконагруженных систем, новейших технологий масштабирования сервисов, - и решает все обозначенные выше вопросы.
На исследования, опытные проекты и разработку ушло 4 года напряженной работы. Изменения затронули все уровни архитектуры системы. Самые существенные из них коснулись уровня хранения данных. База данных была реорганизована и разделена на логические элементы, что позволило разделить на отдельные БД бизнес-данные и служебные, и исключить тем самым конфликты за ресурсы СУБД при работе с данными. В Docsvision 5.5 появилась возможность построения кластера баз данных с распределением нагрузки между несколькими серверами.
В архитектуре появился и новый элемент – единый кэш сервер, построенный на базе redis, который снижает нагрузку на БД за счет уменьшения обращений к ней, увеличивает скорость доступа к ранее запрошенным данным.
Отдельно был выделен сервис управления файловыми хранилищами, который теперь позволяет хранить бинарные данные вне основной базы данных - например, на файловой системе или в отдельной базе, а при необходимости можно подключить и любое другое хранилище, например, облачный сервис. При этом предоставляются инструменты гибкой настройки и управления структурой хранилищ.
Все это позволяет говорить о практически неограниченных возможностях горизонтального масштабирования системы: платформа готова к одновременной работе десятков тысяч пользователей и обработке многих терабайт данных, обеспечивает возможность увеличения числа пользователей без снижения быстродействия. Есть возможность оптимизации стоимости хранения данных, упрощения процесса обслуживания системы и минимизации длительности технологических окон, необходимых для резервного копирования данных.
Изменения коснулись и полнотекстового поиска. Сервис полнотекстового поиска выделен в отдельную сущность – он может быть вынесен на отдельные сервера, кластеризован при необходимости масштабирования нагрузки и позволяет осуществлять поиск, в том числе по данным, хранящимся за пределами БД. В качестве поискового движка теперь можно использовать не только средства Microsoft SQL Server, но и мощный масштабируемый Elasticsearch, который используют крупнейшие мировые компании. При этом сервис оставляет возможность подключения и других поисковых машин.
Еще одно существенное изменение, которое скажется на упрощении инсталляции и последующих обновлений решений клиентов, - это переход от монолитной структуры платформы к модульной архитектуре 5.5. Платформа теперь разделена на логические модули, которые могут автономно устанавливаться, совершенствоваться и обновляться.
Как Low-code платформа Docsvision 5.5 позволяет конструировать приложения без программирования за счёт очередного развития инструментов визуального конструирования. Полностью кастомизируемым становится web-клиент Docsvision, который в версии 5.5 переведён на единую платформу – это упростит и ускорит разработку решений с использованием web и обеспечит их полную обратную совместимость.
В web-клиенте реализованы механизмы усовершенствованной электронной цифровой подписи с использованием штампов времени, позволяющих хранить документы 15 лет, поддержаны все основные инструменты настройки решений платформы. Повышена производительность отдельных элементов и добавлены многочисленные оптимизации системы, в том числе реализованные для предыдущей версии 5.4, которые были доступны в виде патчей и накопительных обновлений (прим. выпущено 11 обновлений для Docsvision 5.4). Система обеспечивает полную обратную совместимость всех решений, реализованных на предыдущей версии. Компании-клиенты могут получить новую версию системы в рамках действующего пакета обновлений.
В середине 2018 года было проведено нагрузочное тестирование платформы Docsvision 5.5 в целях оценки ее применимости для построения электронного архива компании и последующей централизации систем электронного документооборота АК «Алроса» – одного из крупнейших клиентов «ДоксВижн». Основной способ работы с электронным архивом - веб-клиент. Тестирование подтвердило применимость платформы для работы с реестрами документов в количестве 20 млн и более, c нагрузкой до 7 000 одновременных пользователей, покрывающем потребности компании на горизонте как минимум в 13 лет. Производительность системы по базовым сценариям улучшилась в среднем на 40%, отдельные операции ускорились на порядок.
Нагрузочное тестирование будет продолжено, предварительно в ходе разработки платформы было достигнуто требуемое быстродействие на 120 тыс. одновременных пользователей.
Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта Docsvision, отметил: «За время, прошедшее с момента выхода прошлой версии, наша команда проделала огромную работу, результаты которой не только дадут новые возможности пользователям Docsvision 5.5 «здесь и сейчас». Значимость этого рубежа ещё и в том, что сделанные изменения, подчас даже не заметные глазу конечного пользователя, – это основа для дальнейшего быстрого развития продукта и конкретных решений. Обновлённая система позволяет реализовывать проекты максимального масштаба, замещать иностранные платформы в любых решениях».