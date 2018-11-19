Zyxel представила защищенную точку доступа WAC6552D-S

Zyxel Communications представила универсальную погодозащищенную точку доступа WAC6552D-S. Прочное защищенное решение оборудовано встроенными смарт-антеннами и обеспечивает максимальную мощность сигнала при любой погоде

Секрет эффективности точки доступа WAC6552D – это ее смарт-антенна, которая адаптирует свою работу в зависимости от окружающей среды.

Точка доступа WAC6552D-S поставляется с набором для ее установки на шесте и использует технологию снижения влияния помех. Это позволяет на одном шесте разместить несколько таких устройств и сэкономить на монтаже дополнительных шестов.

«Конструкция WAC6552D-S – это новый этап в развитии уличных точек доступа, - отметил Кроули Ву (Crowley Wu), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Networking SBU. – Вместо внешних антенн в этой точке доступа используются встроенные смарт-антенны, которые решают проблему покрытия беспроводной сети на открытом пространстве, например, в городском парке, на площади или в коттеджном поселке».Если вам не надо устанавливать дополнительные шесты, то у вас будет больше свободного места для ваших гостей. Также уменьшение числа шестов обеспечивает дополнительные экологические преимущества, например, требуется меньше материалов и ресурсов для их возведения, и они меньше портят природу. У этого продукта масса преимуществ».

Развертывание и управление точкой доступа улучшено за счет упрощенной процедуры монтажа, автоматического переключения между автономным режимом работы и режимом работы под управлением контроллера, и использования утилиты Zyxel ONE, с помощью которой администратор сети может быстро назначить IP-адреса нескольким точкам доступа.

Главный секрет эффективности нового устройства Zyxel — это использование смарт-антенн SU-MIMO.

«В отличие от большинства других уличных точек доступ в нашей вместо внешних антенн используется способная адаптироваться к изменениям во внешней среде смарт-антенна, на работу которой мало влияет угол направленности, - отметил Ву. - Например, если между точкой доступа и клиентским устройством остановился автобус или трейлер, то он будет практически полностью экранировать сигнал ее передатчика. Однако если в качестве точки доступа используется WAC6552D-S, то она автоматически изменит диаграмму направленности сигнала с учетом этого нового препятствия и в результате обеспечит великолепную работу беспроводной сети. Это означает, что посетители таких мест всегда смогут пользоваться высокоскоростным надежным соединением, что сделает их отдых еще более интересным. Мы все знаем, как важно соединение с Интернетом для всех аспектов нашей жизни, и когда туристы будут уверены, что у них всегда доступ к электронной почте, онлайновой банковской системе и другим сервисам, то они будут меньше беспокоиться, всё ли в порядке у них дома».

В этой антенне также применяется новаторская технология Zyxel, которая делает устройство невосприимчивым к наложению сигналов. Такое случается, когда на одном канале работают нескольких точек доступа, что приводит к падению производительности беспроводной сети.

Корпус WAC6552D-S соответствует классу защиты от влияния окружающей среды IP67, что означает, что точка доступа может работать даже при сильной загрязненности воздуха, во время ливней и морозов. Эта одна из самых доступных по цене уличных точек доступа, у которых корпус обеспечивает защиту по IP67.

Компактный корпус точки доступа 255 x 256 мм имеет толщину всего 62 мм и оборудован портом Gigabit Ethernet и портом консоли. Точка доступа использует стандарт 802.11ac и проприетарный подход Zyxel RF-first для обеспечения скорости беспроводного соединения до 300 и 866 Mbps в диапазонах 2.4 GHz и 5 GHz соответственно.

Продажи WAC6552D-S на территории России начнутся 1 декабря 2018 года.