Softline обучит системных администраторов работе с решениями «Базальт СПО»

Softline объявил о получении авторизации «Базальт СПО», разработчика отечественной программной платформы «Альт». Теперь учебный центр будет обучать системных администраторов по программе «Углубленный курс по Linux на основе продуктов «Базальт СПО». В рамках курса специалисты рассмотрят основные преимущества системы Linux и стандарты, имеющие отношение к ОС «Альт». Участники узнают о том, какое место эта ОС занимает в современном разнообразии операционных систем, и как Linux может быть отечественной разработкой, а также изучат возможности управления конфигурациями и сетевым окружением. Особое внимание будет уделяться практическим задачам системного администрирования, а также особенностям работы с заказчиками и пользователями продукции «Базальт СПО». Обучение будет проходить в течение пяти дней как в очном, так и в дистанционном формате. По окончании курса участники получат сертификаты вендора, теоретические материалы и результаты практических работ.

«Авторизация учебного центра Softline российским разработчиком "Базальт СПО" – это высокая оценка профессионализма наших коллег и весомый вклад в процесс импортозамещения. Переход на отечественное ПО происходит постепенно, заказчики нуждаются в информационной поддержке и подготовке квалифицированных ИТ-кадров, но на данный момент на рынке мало тренинговых центров, которые могут предложить авторизованные учебные программы по продуктам вендора. Благодаря появлению нового курса в нашей линейке клиенты смогут получить необходимые знания и навыки для эксплуатации российской ОС "Альт"», – отметила Ирина Кривенкова, генеральный директор учебного центра Softline.

«Обучение специалистов на базе отечественного программного обеспечения – это работа на будущее, серьезный шаг к реальной технологической независимости, – отметил Михаил Кухаренко, начальник отдела по работе с партнерами "Базальт СПО". – Поэтому для нас важно, что учебный центр Softline готов проводить наш авторизованный курс для системных администраторов. Мы в свою очередь очень рады обратной связи от слушателей. Уже сейчас существует потребность в еще более глубоком по уровню знаний курсе, мы его разрабатываем и передадим в партнерские учебные центры, как только он будет готов».