«Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum.

ГК «Миррико» занимается производством и поставкой химических реагентов различного назначения, осуществляет инженерную поддержку заказчиков по вопросам применения химических решений и оказывает сервисные услуги для предприятий химической, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей промышленности.

Ключевой аспект в реализации проектов «Миррико менеджмент» связан с быстрым и качественным исполнением и контролем поручений, работа по которым уже несколько лет ведется в системе Directum. С развитием внутренних процессов потребовалось обновить функциональные возможности ECM-системы Directum в части управления поручениями. Обновлением занялась компания «Майтэк» совместно c ИТ-специалистами «Миррико менеджмент».

Специалисты «Миррико менеджмент» провели исследование процесса по работе с приказами и распоряжениями, составили перечень требований для модификации и передали подготовленные документы компании «Майтэк», что позволило минимизировать трудозатраты со стороны исполнителя. В свою очередь, «Майтэк» были спроектированы изменения в системе, необходимые для удовлетворения потребностей компании. Вся разработка по согласованным изменениям реализована и протестирована в системе.

По результатам проекта были достигнуты следующие результаты: повышено качество согласования документов за счет введения закрепленного перечня согласующих; ускорен и упрощен процесс создания и поиска документов в системе; обеспечена стандартизация шаблонов документов; автоматизирован процесс создания приложений; настроено объединение приложений и согласуемого документа в единый документ; разработано новое решение по просмотру, изменению и добавлению связей документов; упрощена настройка и администрирование процесса.

В перспективе «Миррико менеджмент» обдумывает возможность обновления и других процессов.