M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group, используя готовую облачную инфраструктуру, построенную на базе VMware vCloud Director, организовал Kubernetes as a Service – сервис по автоматизации развертывания кластеров Kubernetes, используя расширение Container Service Extension от VMware, которое доступно только для сервис-провайдеров и которое расширяет vCloud API, добавляя возможность управлять жизненным циклом не только виртуальных машин, но кластеров Kubernetes.

Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud (Stack Group), отметил: «По концепции Kubernetes as a Service облачный администратор может выделять квоты на вычислительные ресурсы под разных заказчиков (процессор, память, сеть, диск), а на стороне заказчика пользователь может управлять выделенными ресурсами, исходя из текущих задач, развертывая кластеры как виртуальных машин, так и контейнеров».

Владимир Ткачев, технический директор VMware Россия и СНГ, отметил: «Kubernetes стал де-факто стандартом оркестрации контейнеров, предоставляя командам DevOps удобный и понятный фундамент для развертывания и управления жизненным циклом приложений нового поколения. Новая услуга от Stack Group, реализованная при помощи VMware Container Service Extension, позволит предприятиям быстро получать доступ к лучшей в классе платформе контейнерной оркестрации, размещенной в надежной и проверенной облачной инфраструктуре провайдера, и извлекать дополнительные выгоды, связанные с организацией бесшовного гибридного облака на основе локальной инфраструктуры ЦОД предприятия и облака M1Cloud».

Перед началом работы с кластерами Kubernetes готовится инфраструктура: шаблоны, сети, хранилища - после этого можно развертывать те или иные приложения. Благодаря наличию автоматически преднастроенных шаблонов, заказчик может начать создавать кластеры сразу после получения доступа к консоли.

«Для ускорения, упрощения и стандартизации процесса сборки кластеров Kubernetes разработано расширение Container Service Extension, которое используя заготовленные и протестированные шаблоны позволяет приступить к запуску приложений в течении нескольких минут. Технологически решение CSE реализует достаточный функционал для начала работы с Kubernetes, хотя отсутствует поддержка нескольких master node, а также часть операций, связанных с сетью и системой хранения данных, необходимо выполнять вручную. Продукт постепенно развивается, так что ожидаем обновления и расширение функционала», - сказал Владимир Денеко, архитектор виртуализации M1Cloud (Stack Group).

На стороне провайдера M1Cloud архитектура сервиса выглядит так: базовые компоненты инфраструктуры от VMware – vSphere и NSX, на втором уровне – продукт vCloud Director с расширением CSE. На заранее подготовленную виртуальную машину сервис-провайдер закачивает шаблоны PhotonOS и Ubuntu, и эти шаблоны в дальнейшем доступны заказчику в публичном каталоге. Со стороны заказчика создается полностью изолированное окружение на уровне организаций VMware vCloud Director.