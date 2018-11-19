Forward Telecom анонсировал инструмент для автоматизации маркетинга и продаж в режиме реального времени

Разработчик систем автоматизации Forward Telecom анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). В основе нового ИТ-решения – разработки линеек Forward CRM, Forward PC и Forward eShop, которые более 10 лет используют компании России и ближнего зарубежья.

Forward RTM решает основные задачи бизнеса, связанные с продажами, работой с существующей клиентской базой и построением долгосрочных отношений, привлечением и удержанием клиентов. Высокий уровень персонализации предложений достигается благодаря динамической обработке доступных предложений и интеллектуальному управлению процессами кросс-продаж. Forward RTM позволяет компании использовать актуальный профиль клиента (20-30 параметров, характеризующих клиента как потенциального покупателя). Встроенный умный помощник помогает подобрать предложения в зависимости от уже подключенных у клиента базовых сервисов и акционные предложения на основе анализа профиля клиента.

Функциональные возможности Forward RTM также включают наполняемую витрину CRM и портала самообслуживания, подготовку персонифицированного предложения клиенту в режиме реального времени и его корректировку в зависимости от действий клиента.

Главная цель автоматизации любого бизнеса – рост прибыли. Forward RTM призван в обеспечить компании увеличение продаж. На основе опыта внедрения и эксплуатации систем-предшественников Forward CRM, Forward PC и Forward eShop разработчики прогнозируют рост продаж благодаря автоматизированному событийному маркетингу до 10% через шесть месяцев.

Сергей Сапрыкин, генеральный директор Forward Telecom, сказал: «Мы разрабатывали систему, которая в первую очередь будет полезна для банков, операторов связи, провайдеров услуг с широкой клиентской базой. Это те виды бизнеса, для которых мгновенная реакция на действия клиента является весомым конкурентным преимуществом. Но использование Forward RTM будет интересно и другим компаниям – всем, кому необходимо минимизировать “человеческий фактор” в процессах продажи и допродажи и кто желает получить дополнительные преимущества от использования современных технологий продаж».

Ключевое отличие Forward RTM от большинства программ типа CRM – механизм мгновенного реагирования на действия клиента (просмотр отдельных информационных разделов портала, регистрация обращения, запрос консультации) и способность системы работать с профилем клиента (формируется на основе обработки большого массива данных) в режиме реального времени. В программе Forward RTM весь процесс от обращения клиента до анализа используемых им услуг и его профиля и до формирования и отправки предложения занимает около пяти секунд.

Используя все преимущества платформы Forward, система предусматривает интуитивно понятный интерфейс и гибкий диапазон индивидуальных настроек по представлению результатов работы. Это всплывающие витрины предложений, баннеры в личном кабинете, SMS и push уведомления, делающие коммуникацию с клиентом удобной.