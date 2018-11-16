«Гарант» и «Онлайн патент» стали партнерами по развитию цифровых юридических сервисов в России

«Гарант» и «Онлайн патент» сообщили о начале долгосрочного сотрудничества, направленного на создание интегрированных цифровых платформенных решений для управления, защиты и охраны интеллектуальной собственности, а также на развитие необходимых для создания таких решений цифровых систем, сервисов и инфраструктуры обмена данными.

Установление долгосрочных партнерских взаимоотношений между компаниями «Гарант» и «Онлайн патент» – важный шаг на пути дальнейшего развития экосистемы цифровых юридических решений в России. Реализован кейс интеграции глобальной информационной системы (справочная правовая система) с сервисной платформой, обеспечивающей «сквозную» автоматизацию услуг в определенной продуктовой вертикали (Онлайн патент).

Цифровые сервисы платформы по управлению интеллектуальной собственностью «Онлайн патент» уже доступны пользователям через веб-интерфейс системы «Гарант». Использование платформы позволит широкому кругу пользователей справочной правовой системы получить доступ к актуализируемым в режиме 24/7 сведениям о патентах и товарных знаках, на 85% снизить трудоемкость выполнения типовых операций при работе с портфелем прав, а также сократить издержки на основные пошлины на 30%.

На практике это означает качественное изменение привычной парадигмы цифровых юридических продуктов, переход от концепции информационной поддержки деятельности юриста к автоматизации выполнения целостных бизнес-функций. Например, при стандартном процессе продления товарного знака юрист самостоятельно ведет реестр, отслеживает срок продления, проверяет размер пошлины к уплате, находит форму ходатайства о продлении, заполняет ее, отправляет в Роспатент. После интеграции юристу достаточно нажать одну кнопку в автоматически формируемом реестре принадлежащих его компании объектов интеллектуальной собственности, формирование и отправка всех необходимых документов в Роспатент производятся автоматически. Аналогичное автоматизированное управление в один клик реализовано для большей части типовых действий по управлению портфелем патентов и товарных знаков, зарегистрированных на территории России (в части функциональности – также на территории Белоруссии): подготовка, подача заявки, поддержание в силе, изготовление дубликата и др.

В ближайших планах партнеров – существенное расширение возможностей платформы. В частности, предполагается реализация интегрированных сервисов по управлению сделками (включая лицензионные договоры и договоры отчуждения права), сервисов мониторинга подаваемых на регистрацию заявок.

«Сегодня интеллектуальная собственность стала "золотовалютным запасом" организаций. И желание поработать с новым финансово-хозяйственным инструментом (интеллектуальными правами) большое, а вот навыков и необходимых документов, как правило, у правообладателей нет. По оценкам специалистов, правоустанавливающие документы (патенты) охватывают не более 15 % объема оборота интеллектуальной собственности. И мы вместе с "Онлайн патентом" призваны серьезно улучшить эту ситуацию», – сказал генеральный директор компании «Гарант» Евгений Шаманов.

«В 30% субъектов Российской Федерации нет ни одного патентного поверенного, в 60% субъектов зарегистрировано менее трех патентных поверенных. Как следствие, рост активности российских компаний в сфере защиты и управления своими интеллектуальными правами жестко ограничен объективным уровнем доступности квалифицированных услуг. Уверена, что цифровизация основных сервисов в области интеллектуальной собственности на базе нашего синергетического взаимодействия с системой "Гарант" станет стратегическим шагом к развитию данного сегмента рынка», – отметила Алина Акиншина, генеральный директор «Онлайн патент».