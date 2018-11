D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE

D-Link представила новые управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC. Устройства расширяют новую линейку управляемых гигабитных коммутаторов с 10G-портами и поддержкой L2/L3 VPN-сервисов DGS-3630. DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC предназначены для применения на уровне ядра в малых и средних коммерческих организациях, на уровнях доступа / агрегации в крупных корпоративных сетях, операторских сетях Metro Ethernet, сетях государственных, ведомственных организаций и предприятий, а также в медицинских, социальных и образовательных учреждениях.

DGS-3630-28PC оснащен 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 4 uplink-портами 10GBase-X SFP+. DGS-3630-52PC оснащен 44 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 4 uplink-портами 10GBase-X SFP+. Порты uplink могут использоваться для подключения к магистрали провайдера или физического стекирования (до 9 устройств в стеке с полосой пропускания до 80 Гбит/с). Каждый коммутатор оснащен консольными портами RJ-45 и Mini-USB, портом управления RJ-45 (10/100/1000Base-T, управление out-of-band), USB-портом и сигнальным портом RJ-45 для подключения датчиков. Ethernet-порты новых моделей имеют встроенную защиту от статического электричества до 6 кВ, а также обеспечивают PoE-питание (IEEE 802.3af/802.3at) подключенных устройств с потреблением до 30 Вт. Общий PoE-бюджет одного коммутатора составляет 370 Вт, либо 740 Вт при использовании внешнего резервного источника питания DPS-700. Функция PD Alive позволяет отслеживать доступность подключенных по PoE IP-камер / точек доступа / IP-телефонов при помощи отправки ping-запросов и своевременно перезапускать зависимые устройства в случае сбоя питания.

DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC могут использоваться с 3 версиями программного обеспечения: Standard Image, Enhanced Image и MPLS Image.

Базовый вариант ПО новых коммутаторов Standard Image (SI) включает расширенный набор функций безопасности и повышения отказоустойчивости, QoS, VLAN, наиболее востребованные инструменты для работы с приложениями многоадресной рассылки 2 уровня, статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, поддержку 256 IP-интерфейсов, протокол динамической маршрутизации RIP v1/v2/ng, протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов VRRPv3, ARP Proxy, туннелирование IPv6.

Коммутаторы серии DGS-3630 с программным обеспечением Enhanced Image (EI) поддерживают набор инструментов Standard Image, а также дополнительный функционал маршрутизации (OSPFv2/v3, BGPv4), дополнительный функционал многоадресной рассылки 3 уровня (IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, DVMRPv3, PIM-DM/SM/SSM/SDM), функцию VRF-Lite.

Коммутаторы серии DGS-3630 с ПО MPLS Image (MI) поддерживают базовый SI и расширенный EI набор инструментов, а также позволяют использовать протокол маршрутизации промежуточных систем IS-IS, функционал MPLS (LDP, VPWS, H-VPLS, BGP/MPLS VPN), позволяющий провайдерам создавать универсальные конвергентные каналы связи для предоставления услуг по передаче видео, голоса и данных и оперативно внедрять новые корпоративные сервисы, включая организацию защищенных виртуальных частных сетей L2/L3 VPN.

Переход на программное обеспечение с расширением функционала осуществляется путем приобретения дополнительных лицензий: SE (с версии SI на EI), EM (с версии EI на MI), SM (с версии SI на MI). Коммутаторы серии DGS-3630 позволяют оптимизировать затраты на модернизацию инфраструктуры – доступно последовательное приобретение лицензий по мере расширения существующей сети.

Функция SRM (Switch Resource Management) повышает эффективность использования аппаратных ресурсов за счет возможности их перераспределения в соответствии с требуемыми сетевыми задачами. Для коммутаторов DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC с любым типом ПО доступны 3 режима работы SRM: режим LAN, если требуется больший размер таблицы коммутации, режим IP с увеличенным размером таблицы перенаправления и режим L2VPN с увеличенным количеством записей в таблице MPLS, L2 и L3VPN.

Управление и настройка коммутаторов DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC осуществляются при помощи Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и протокола SNMP v1/v2с/v3. Поддерживается программная платформа SNMP-управления D-View 7 для настройки, мониторинга и управления сетевой инфраструктурой, включая автоматическое обнаружение устройств, управление задачами по расписанию, поддержку SNMP trap и системного журнала, настройку группы устройств (Batch Configuration), графическое отображение сетевой статистики, автоматическое формирование топологии сети и др.

По результатам тестирования экспертов лаборатории Tolly Group коммутатор DGS-3630-28TC с программным обеспечением EI превзошел ближайшего конкурента с аналогичной архитектурой и продемонстрировал значительное преимущество в стоимости за Гбит/с пропускной способности (ниже на 56% по сравнению с конкурентом). Полный текст отчета доступен на сайте лаборатории Tolly Group.

Помимо представленных новинок линейка DGS-3630 также включает DGS-3630-28TC c 20 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP; DGS-3630-28SC c 20 портами 1000Base-X SFP и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP; DGS-3630-52TC c 44 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP.

DGS-3630-28PC/A1ASI и DGS-3630-52PC/A1ASI доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена – $2811 и $4216 соответственно.

Для DGS-3630-28PC доступны следующие дополнительные лицензии: для обновления ПО с версии SI на EI – DGS-3630-28PC-SE-LIC – $158, для обновления ПО с версии EI на MI – DGS-3630-28PC-EM-LIC – $527, для обновления ПО с версии SI на MI – DGS-3630-28PC-SM-LIC – $685.

Для DGS-3630-52PC доступны следующие дополнительные лицензии: для обновления ПО с версии SI на EI – DGS-3630-52PC-SE-LIC – $317, для обновления ПО с версии EI на MI – DGS-3630-52PC-EM-LIC – $632, для обновления ПО с версии SI на MI – DGS-3630-52PC-SM-LIC – $932.