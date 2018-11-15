«Техносерв консалтинг» автоматизировал работу с просроченной задолженностью в Росбанке

«Техносерв консалтинг» внедрил в Росбанке единое решение на базе продукта TSC Collection для взыскания просроченной задолженности.

TSC Collection является собственной разработкой компании «Техносерв консалтинг» на базе платформ Oracle Siebel CRM. Решение высокой степени готовности позволяет автоматизировать процесс сбора просроченной задолженности с учетом особенностей заемщиков и возможностью применения различных стратегий. Система предусматривает реализацию различных сценариев, например: поточную или индивидуальную работу с должниками на разных этапах взыскания, эскалацию мер от мягкого напоминания до направления дела в суд. Решение TSC Collection объединяет все подразделения, задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопасности, юридическую службу, отдел по работе с коллекторскими агентствами, службу анализа и контроля.

«До внедрения нового программного комплекса в банке было нескольких раздельных систем по сбору просроченной задолженности, некоторые процессы не были автоматизированы. При работе над новой ИТ-платформой по сбору просроченной задолженности мы ставили задачу по модернизации аппаратной составляющей и развитию бизнес-приложений. В связи с этим был выбран новый продукт уровня Enterprise, который предоставляет широкие функциональные возможности, обеспечивает надежность и стабильность в работе, – сказал Евгений Сеньковский, начальник управления стратегии, проектов и процессов департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка. – "Техносерв консалтинг" обладает успешным опытом внедрения подобных продуктов в других крупных организациях финансового сектора, поэтому мы рады, что компания стала нашим партнером по данному проекту».

Команда «Техносерв консалтинг» провела предпроектное обследование и приступила к реализации проекта внедрения в августе 2017 г. На основе проведенной серии интервью с экспертами заказчика были определены бизнес-требования и детально описаны пожелания к системе, созданы прототипы, выполнены разработка и тестирование. Первый релиз системы с основным функционалом был запущен в опытную эксплуатацию в июне, а в октябре после запуска третьего релиза решение заработало в полном объеме. В рамках проекта так же была реализована интеграция с SAS Collection Automation, корпоративным хранилищем данных, различными внешними сервисами и core системой банка.

«Решения для сбора просроченной задолженности сегодня являются одними из самых востребованных информационных систем в банковском секторе. Система повышает прозрачность и управляемость процесса сбора долгов, – сказал Антон Спирин, руководитель отдела по работе с финансовым организациями "Техносерв консалтинг". – Выполнение проекта заняло около года. Это достаточно амбициозные сроки, так как за это время требовалось утвердить перечень функциональных требований к единому решению и интегрировать его в ИТ-ландшафт. Несмотря на высокую степень готовности решения, для каждого клиента требуется адаптация и настройка под его собственные бизнес-процессы и требования, что и было сделано нашими консультантами в рамках проекта».