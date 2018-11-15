Microsoft позволит запускать ИИ-сервисы в контейнерах

Microsoft анонсировала доступность собственных когнитивных сервисов в контейнерах.

Для многих компаний основным препятствием при внедрении искусственного интеллекта для обработки данных является их неструктурированность и разрозненность. Когнитивные сервисы позволяют извлечь полезную информацию из такого рода данных. Благодаря контейнеризации когнитивных сервисов стало возможным анализировать и обрабатывать информацию вне зависимости от ее расположения – на умных устройствах, в удаленной инфраструктуре или в локальной среде – при этом без необходимости загружать ее в облако. Это поможет компаниям структурировать процесс обработки данных из разных источников и внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы.

Первые контейнеризированные когнитивные сервисы Microsoft включают программные интерфейсы (API) для распознавания текста и поиска слов на изображениях, определения языка, извлечения ключевых фраз, анализа тональности текста и распознавания лиц на изображениях. Эта функциональность уже доступна в режиме предварительного доступа, другие возможности будут открыты в ближайшее время.