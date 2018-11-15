Kyocera Document Solutions Russia выходит на рынок Казахстана

Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) объявила о начале работы в Казахстане в рамках стратегии масштабирования бизнеса и расширения географии присутствия. Работа KDRU на рынке Казахстана позволит ускорить процессы и улучшить качество поддержки партнеров.

Сейчас Kyocera Document Solutions Russia работает на рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Узбекистана и России и осуществляет непрерывную поддержку заказчиков Kyocera в этих странах. Долгосрочные отношения с дистрибьюторами позволили значительно расширить масштабы деятельности компании. Kyocera Document Solutions Russia добилась высоких результатов и признана одним из самых прибыльных представительств ИТ-компаний в России.

Официальное объявление о выходе на новый рынок компания сделала на пресс-конференции в Алма-Ате. Команда Kyocera Document Solutions Russia рассказала о портфеле компании, планах по развитию в регионе и поддержке рынка. Представители компании отметили, что KDRU наладила все рабочие процессы и подписала договоры о сотрудничестве уже с тремя дистрибуторами.

Вступительную речь сказал генеральный директор Kyocera Document Solutions Russia Учикура Масаказу. Он поприветствовал гостей и рассказал о стратегии развития, которой компания планирует придерживаться для активного роста на рынке печатающей техники Казахстана. Учикура-сан отметил, что компания планирует развиваться в сегменте цветной печати, решений для бизнеса, продвигать оригинальный тонер и высокопроизводительные аппараты. Он упомянул, что KDRU уже активно обучает и авторизует партнеров, которые будут предоставлять качественный сервис на рынке Казахстана.

Следом выступил директор по развитию бизнеса — Тарик Альхаурани. Он подробнее остановился на том, чем занимается Kyocera Document Solutions Russia, о развитии представительства: от его открытия до завоевания лидирующих позиций на рынке России. Тарик рассказал, как KDRU будет продвигать продукты в Казахстане и чем может помогать местным дистрибуторам и дилерам.

«За 7 лет работы на российском рынке Kyocera Document Solutions Russia показала отличные результаты. Благодаря этому нам доверили развитие направления в Казахстане, — отметил Тарик Альхаурани, директор по развитию бизнеса Kyocera Document Solutions Russia. — Ранее работа в Казахстане курировалась представительством Kyocera Document Solutions Europe B.V. Мы уверены, что наш опыт работы в России и схожесть рынков позволит усилить позиции Kyocera в Казахстане».

Аналитическое агентство IDC представило данные о рынке печати Казахстана на пресс-конференции. В третьем квартале 2018 года объем рынка увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — с 46174 до 50100 устройств. Поддержка Kyocera Document Solutions Russia создаст благоприятный климат для укрепления партнерских связей и усиления присутствия Kyocera в Казахстане и СНГ, оказывая положительное влияние на динамку развития рынка печати в целом.

Kyocera Document Solutions Russia ускорит процессы оформления документов, доставки и растаможки принтеров и МФУ Kyocera. Присутствие на рынке Казахстана даст возможность решать вопросы оперативно и оказывать весь цикл поддержки на месте.

В 2011 году Kyocera Document Solutions Russia открыла офис в Москве и начала работу на российском рынке. Уже через 4 года Kyocera заняла лидирующие позиции на рынке лазерной техники формата А3 в России.