Гибридное облако Orange Business Services объединило ИТ-инфраструктуру и сервисы Amcor в 40 странах

Orange Business Services объединила свое решение для публичного облака Flexible Engine и частное IaaS-облако, чтобы связать воедино операции Amcor по всему миру

Amcor, международная упаковочная компания, объединила собственную инфраструктуру по всему миру, развернув гибридные облачные сервисы Orange Business Services. Новое решение позволило Amcor улучшить взаимодействие сотрудников в более чем 40 странах, а также упростить проведение операций и снизить расходы, производя оплату по мере использования.

Гибридная облачная инфраструктура объединяет управляемую инфраструктуру в частном облаке и глобальные сервисы в публичном облаке, что необходимо для специфических требований, связанных с деятельностью международной компании. И частное, и публичное облака предоставляются в трех регионах – Америке, Азии и Европе, и бесшовно соединяются через защищенную VPN-сеть.

«Всегда сложно подобрать ИТ-решение, которое бы полностью соответствовало конкретным специфическим требованиям, поэтому сотрудничество с таким успешным и надежным партнером — большая удача для Amcor», — сказал Джоэл Ранчин (Joel Ranchin), вице-президент Amcor по ИТ.

Для сервисов публичного облака Amcor выбрала решение Orange Business Services Flexible Engine, базирующееся на технологии Openstack. Amcor также начала использовать услуги Flexible Engine, в том числе управление операционными системами и базами данных, размещение приложений ИТ-инфраструктуры для пользователей из Европы, Азиатско-тихоокеанского региона и США.

«Для многих международных компаний большую роль играет интеграция решений для частного и публичного облаков, которая должна прозрачно работать во всей организации. Использование единой инфраструктуры позволяет крупным предприятиям, таким как Amcor, бесшовно объединять все системы во всех регионах. Наше решение Flexible Engine — это связующее звено, которое объединяет отдельные системы в единое целое», — отметил Фабрис де Винд (Fabrice de Windt), старший вице-президент Orange Business Services по Европе.

Помимо этого решения для центров обработки данных, Orange Business Services предоставляет Amcor набор управляемых услуг, таких как безопасность, частная WAN-сеть и подключение к интернету, телефония, видеоконференции и мобильность в глобальном масштабе.