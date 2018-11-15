DataLine запустила сервис по управлению кластерами Kubernetes

DataLine запустила первый в России сервис по предоставлению и обслуживанию промышленных кластеров Kubernetes.

Kubernetes — платформа для управления контейнерами, которые объединены в кластер. Платформа значительно ускоряет процесс внедрения новых версий приложений и упрощает циклы их разработки и тестирования.

Сервис KuberLine будет полезен для эксплуатации высоконагруженных ИТ-систем и тестовых сред разработки.

DataLine предоставит кластеры, готовые к работе с продукционным окружением, и возьмет на себя задачи по управлению и обеспечению их доступности на уровне 99,95%. Кластеры развернуты на базе дата-центров уровня TIER III. Уровень обслуживания и параметры доступности закреплены в детальном SLA с финансовыми гарантиями.