CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами

CommuniGate Systems и «Росплатформа» объявили о заключении технологического партнерства и о совместимости своих программных продуктов.

По итогам проведенных испытаний на совместимость, компании подтвердили успешную интеграцию своих продуктов в различных ИТ-ландшафтах. Опираясь на эти разработки, CommuniGate Systems, «Росплатформа» и их партнеры могут создавать специализированные конфигурации и программно-аппаратные комплексы (ПАК) различного назначения, а также обеспечивать их качественное внедрение и сопровождение у заказчиков.

В совместных решениях CommuniGate Pro и «Росплатформы» в качестве гостевой используется ОС «Альт» — первая российская линейка операционных систем уровня предприятия, созданная компанией «Базальт СПО» на основе независимого репозитория «Сизиф». Напомним, что совместимость продуктов CommuniGate Systems и «Росплатформы» с ОС «Альт» уже подтверждена в ходе ранее проведенных испытаний. Кроме того, в ОС «Альт» интегрировано ПО Samba DC, свободный аналог MS Active Directory, с которой уже взаимодействуют и коммуникационная платформа CommuniGate Pro, и среда серверной виртуализации компании «Росплатформа».

CommuniGate Pro, представляющая собой целостную коммуникационную платформу, включает в себя функциональность электронной почты, мгновенной передачи сообщений, управление календарями, задачами и многое другое. По набору функций CommuniGate Pro может заменить целый ряд продуктов: Microsoft Exchange и Lync, Asterisk, eDisk. При этом в CommuniGate Pro все сервисы представляет единое ядро, что принципиально отличается от стандартного подхода, требующего интеграции нескольких решений разных разработчиков (как, например, при использовании вышеперечисленных продуктов).

«Р-Хранилище» объединяет внутренние диски обычных серверов в единую распределенную систему хранения данных, где отказоустойчивость достигается репликацией данных между серверами. Собственные алгоритмы распределения данных и возможность использования SSD для кэширования операций чтения/записи или как отдельного уровня хранения обеспечивают высокую производительность хранилища. К другим преимуществам последнего относятся простота наращивания емкости, а также возможность устранить простои серверов из-за аппаратных сбоев, обеспечить бесперебойную миграцию серверов и репликацию, предоставлять серверы высокой доступности и повысить производительность по сравнению с традиционными гипервизорами (на 160-640% в сценарии LAMP). Таким образом платформа CommuniGate Pro получает управляемое хранилище данных практически неограниченной емкости для файлов, переписки, архива аудио- и видеозаписей, объединяющее высокую производительность и отказоустойчивость с экономией на системах хранения данных и возможностью задействовать имеющееся серверное оборудование.

«Р-Виртуализация» — одно из наиболее функциональных решений для построения виртуализированных ИТ-инфраструктур, частных и публичных облаков. Оно совмещает в себе гипервизор, программно-определяемое хранилище данных и визуальные средства управления. Соответственно, платформа CommuniGate Pro может максимально полно использовать возможности современных ЦОДов и виртуализированных сред.

Результаты сотрудничества компаний будут востребованы горизонтально-интегрированными холдингами, промышленными предприятиями, а также организациями с повышенными требованиями к санкционной устойчивости.