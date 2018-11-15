AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм, обеспечивающую игровой процесс в современных играх класса ААА, VR и киберспортивных играх. Стоимость видеокарты начинается от $279 или 18 990 руб.

Благодаря архитектуре Polaris, видеокарта Radeon RX 590 обеспечивает более чем на 15% более высокую тактовую частоту и более высокую максимальную вычислительную производительность, чем предыдущая версия Radeon RX 580.

Графическая видеокарта Radeon RX 590 обеспечивает визуализацию игрового процесса в HD качестве. В самых современных играх класса ААА видеокарта разгоняется до 60 FPS и выше, а в популярных киберспортывных играх - до 100 FPS.

Новая видеокарта поддерживает технологию Radeon FreeSync, что обеспечивает более сглаженную игру без подёргиваний и искажения изображений. На сегодняшний день геймерам доступно более 500 вариантов мониторов с поддержкой Radeon FreeSync. Более того, обновленный драйвер Radeon Software и представленная программа сертификации нулевого дня (Day Zero) в сочетании с видеокартой Radeon RX 590 обеспечивает потрясающие визуальные эффекты, молниеносный фреймрейт и расширенные функции для геймеров по всему миру.

AMD также анонсировала маркетинговую акцию «Raise the Game Fully Loaded»(«Прокачайте игру по полной»), которая предлагает геймерам получить долгожданные ПК-версии игр Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и Tom Clancy's Division 2 при покупке видеокарт Radeon RX Vega или Radeon RX 590. Покупатели могут бесплатно выбрать две из вышеуказанных игр.