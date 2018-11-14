Sabre отчитался о росте дохода на 7,7%

Sabre Corporation, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, объявил финансовые результаты за III квартал, завершившийся 30 сентября 2018 г.

Консолидированный доход Sabre в III квартале вырос на 7,7% до $970,3 млн по сравнению с $900,6 млн за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль, выплачиваемая держателям обыкновенных акций, снизилась с $91,0 млн до $73,0 млн (-19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). Доход от операционной деятельности составил $136,8 млн против $176,8 млн в III квартале 2017 г. (-22,6%). Разводненная чистая прибыль на акцию, распределяемая между владельцами обыкновенных акций, сократилась на 21,2% с $0,33 до $0,26. Снижение показателей чистой прибыли, выплачиваемой держателям обыкновенных акций, и дохода от операционной деятельности связано с невыгодным сравнением с показателями аналогичного периода 2017 г. Корректировка произошла из-за урегулирования спора со страховыми компаниями в размере $27,5 млн, уплаты налогов и доначисления юридических и судебных издержек, отнесенных к 2012 г.

Скорректированный показатель консолидированного дохода от производственной деятельности вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – с $168,1 млн до $174,0 млн. Это обусловлено ростом общей выручки компании и реализации программ по снижению издержек и оптимизации бизнеса, начатых в августе 2017 г., частично компенсированных ростом стимулирующих выплат, операционных расходов и амортизационных отчислений.

Скорректированный показатель чистой прибыли на одну акцию составил $0,39, что на 25,8% больше показателя за аналогичный период 2017 г. ($0,31). Рост был обусловлен повышением показателя скорректированного дохода от операционной деятельности и более благоприятными налоговыми ставками.

Показатели денежного потока в III квартале 2018 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.): операционный денежный поток составил $194,4 млн (против $178,0 млн); объем инвестированных средств снизился до $73,8 млн (против $75,5 млн); объем средств, задействованных в финансировании, составил $50,9 млн (против $138,6 млн); свободный денежный поток достиг показателя в $120,6 млн (против $102,6 млн).

В III квартале 2018 г. Sabre направил $38,5 млн на выплату акционерам в качестве ежеквартальных дивидендов.

По итогам III квартала компания улучшила свои прогнозы по результатам деятельности на 2018 календарный год: рост общего дохода на 7% - 8% до $3,850 - $3,880 млн (ранее - 4%–7% до $3,760 – $3,840 млн); увеличение показателя EBITDA на 3% - 5% до $1,110 - $1,130 млн (ранее - 0%–3% до $1,075 – $1,115 млн); прогноз по росту показателя свободного денежного потока не изменился и составил около 18% до ориентировочных $425 млн.

«Я рад сообщить о внушительных финансовых результатах III квартала, которые свидетельствуют об успешной реализации наших стратегических и коммерческих инициатив. Мы продолжаем наращивать усилия, начатые 18 месяцев назад, и нацелены на укрепление позиций как глобального технологического лидера, обслуживающего большую и динамично растущую индустрию туризма. Использование бизнес-модели, основанной на транзакциях, обеспечивает нам постоянный доход по мере роста бизнеса наших заказчиков во всех сегментах экосистемы туризма», – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre.