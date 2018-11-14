«Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением

«Ланит Омни» (входит в группу Ланит) стала участником CNews Forum 2018, проходившего 8 ноября 2018 года в Москве. Эксперты компании знакомили посетителей форума со своими решениями на стенде и в тематической секции.

«Ланит Омни» специализируется на услугах для розничных торговых сетей, поставляя SaaS-решения для управления покупательским поведением. В частности, в портфеле компании: программа лояльности RightWay, сервис персональных рекомендаций покупателям ClearFuture, чат-бот для общения в сети Telegram. Эти инструменты открывают ритейлерам новые возможности: от адресного общения с покупателями до аналитики на базе технологий Big Data.

Для пользователей программы лояльности RightWay специалисты «Ланит Омни» разработали специальный сервис опросов. В нём есть встроенный конструктор анкеты, в котором каждому приглашенному участнику создается уникальный адрес опроса. Это помогает ассоциировать результаты опроса именно с этим клиентом и использовать информацию для дальнейшей аналитики или построения фильтров маркетинговых акций. Есть возможность применять все доступные фильтры для построения сегмента участников, а также автоматизировать рассылку приглашений после срабатывания определенных триггеров.

Сервис опросов уже используется многими клиентами компании «Ланит Омни», включая сети магазинов LEGO, ZASPORT, Цифроград.

Генеральный директор «Ланит Омни» Максим Захир в секции «Розница» выступил с презентацией на тему «Слушать и слышать своего покупателя».

«В современных программах лояльности должна быть обеспечена возможность автоматического проведения опросов покупателей, - отметил глава компании. – Это позволяет не только изучать удовлетворенность клиентов сразу после совершения ими покупки, но и проводить маркетинговые исследования определенного сегмента клиентов по заданным параметрам».