«Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ГК «Корус консалтинг» перевела бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в Санкт-Петербурге и Москве, а также в торговых точках Тюмени, Екатеринбурга и других городов России.

В 2015 г. компания «О’кей» начала процесс комплексной бизнес-трансформации параллельно с полной реорганизацией ИТ-инфраструктуры с целью вывести бизнес компании на качественно новый уровень. Масштабная трансформация, помимо опорных информационных систем, затронула все процессы сети, управляющие информационной базой и рекламными кампаниями, кластеризацией магазинов, ассортиментным, категорийным и финансовым планированием, ценообразованием, полочным пространством и закупками, взаиморасчетами с поставщиками и прогнозированием продаж.

Партнером одного из самых масштабных на сегодняшний день проектов в России по трансформации ИТ-инфраструктуры и внедрению ERP-системы в ритейле стала ГК «Корус консалтинг». Компания представила лучшее сочетание передовых ИТ-решений, и предложила оставить в качестве ядра Microsoft Dynamics AX с использованием новой версии платформы 2012 R3, которая позволяет полностью автоматизировать все ключевые бизнес-процессы ритейла. На текущий момент система успешно поддерживает не только большое количество операций и огромный объем данных, обеспечивая бесперебойную работу свыше 17 тыс. пользователей.

«Для “Корус консалтинг” новый масштабный проект с ГК “О’кей” является продолжением нашего успешного партнерства на протяжении последних 16 лет. Развитие такого ключевого технологического инструмента как ERP-система для ритейлера – это важный шаг для оптимизации бизнеса торговой сети, который приведет к более эффективной работе и с покупателями, и c поставщиками “О’кей”. Я благодарен проектной команде, которая включала в себя более ста экспертов как со стороны нашей компании, так и со стороны компании “О’кей” и Microsoft, за успешную реализацию проекта», – сказал генеральный директор ГК «Корус консалтинг» Александр Рахманов.

Специалистами «Корус консалтинг» был разработан интеграционный модуль, позволяющий практически в онлайн-режиме обмениваться данными между версиями ERP-системы и, например, видеть историю операций.

Объединенная проектная команда, состоящая из сотрудников «Корус консалтинг» и «О’кей», перевела процессы всех магазинов сети с версии Microsoft Dynamics AX 4.0 на версию AX 2012 R3. На базе новой платформы были автоматизированы и реализованы процессы, не имеющие на сегодняшний день аналогов на рынке. Команда «О’кей» совместно с интегратором оптимизировала текущие бизнес-процессы и внедрила целый ряд новых.

Данная ERP-система полностью соответствует требованиям компании «О’кей», таким образом обеспечивая поддержку автоматизации предметных областей деятельности, каждый модуль ориентирован на решение определенной группы задач: управление закупками, контроль запасов, управление персоналом и т.д. Этого удалось достичь благодаря совместной работе специалистов «Корус консалтинг» и сотрудников магазинов, знающих полные циклы процессов и их взаимосвязь не только в теории, но и на практике.

Новая система позволяет выполнять большую часть операций в магазинах с помощью терминалов сбора данных (ТСД), что повышает скорость (например, процессов приемки товара или печати ценников) и точность планирования в процессах пополнения торгового зала. Реализация процесса корректировки и уценки с помощью ТСД, а также интеграция с системой POS существенно повысила оперативность получения информации об актуальных товарных остатках, в том числе в режиме онлайн. Удобный интерфейс позволяет выполнять операции быстрее, что помогает управлять рабочим временем сотрудников.

В ходе проекта была создана единая система формирования заданий на выполнение операций, их распределение соответствующим категориям сотрудников магазина и централизованный контроль их исполнения. Система управления заданиями, снабженная оперативными данными и широкой аналитикой, позволяет, видя всю жизнь магазина «как на ладони», своевременно выполнять рутинные операции и реагировать на сбои в процессе (например, оперативно переместить товар на полку, если истощился товарный запас). Также благодаря системе растет эффективность работы каждого сотрудника магазина, что в дальнейшем будет отражено в системе KPI.

«Постоянное совершенствование бизнес-процессов, в том числе и в области ИТ – необходимая мера для стабильного развития компании. Мы, как компания, ориентированная на потребителей, понимаем необходимость внедрения стабильной и масштабируемой ИТ-платформы. Microsoft Dynamics AX, проверенная ERP-платформа от одного из лидеров рынка, и многолетний опыт специалистов “Корус консалтинг” в автоматизации процессов розничной торговли стали гарантией успеха нашего проекта», — сказала Тариэл Бокучава, ИТ-директор ГК «О’кей».

После пилотного запуска в октябре 2017 г. начался процесс тиражирования решения на всю сеть гипермаркетов. Проект выполнялся совместной командой «О’кей» и «Корус консалтинг». Одна группа специалистов настраивала систему и выполняла миграцию данных для гипермаркетов, вторая часть команды обеспечивала выполнение задач по поддержке пользователей прямо в магазине: обучала персонал и помогала при использовании ERP-системы. Проект тиражирования был завершен в течение пяти месяцев, в полном соответствии с первоначальным планом проекта.