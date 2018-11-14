Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» использует облачные сервисы Oracle для повышения надежности и доступности своих систем

Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» (ГС1 РУС) расширяет применение облачных сервисов Oracle Cloud с использованием модели потребления Oracle Universal Credits. ГС1 РУС активно осваивает облачные технологии, которые позволяют обеспечить гибкость работы информационных ресурсов, необходимую в связи с расширением диапазона информационных сервисов, а также повысить предсказуемость затрат на фоне их снижения. Модель Oracle Universal Credits предоставляет ГС1 РУС доступ ко всем сервисам Oracle IaaS и PaaS по требованию.

Международная ассоциация GS1 — это независимая, некоммерческая организация по разработке и продвижению Системы стандартов автоматической идентификации для цепей поставок. Система GS1 помогает компаниям во всем мире уверено вести свой бизнес, уникально идентифицируя и автоматизировано обмениваясь важной информацией о товарах, местоположениях и активах. ГС1 РУС - это одна из 112 национальных организаций, которая уполномочена вести деятельность по локализации и продвижению Системы стандартов GS1 в России. Область применения стандартов GS1 охватывает сегодня 25 отраслей - в их числе розничная торговля, здравоохранение, логистика, транспорт и др.

В связи с расширением диапазона информационных сервисов и обусловленной этим необходимостью повышения уровня их доступности, надежности и безопасности в 2017 г. ГС1 РУС выбрала PaaS-сервисы Oracle для разработки и тестирования своих приложений. Используя гибридную модель с бэкапом в своей инфраструктуре (on-premise), Ассоциация получила доступ ко всем возможностям СУБД Oracle в сочетании с преимуществами облачной среды.

По результатам успешного использования Oracle Cloud Ассоциация приняла решение расширить сотрудничество и перейти к модели Oracle Universal Credits, которая позволит ГС1 РУС с максимальной гибкостью организовать свои ИТ-ресурсы. В новой модели организация выбрала и использует следующие сервисы: Oracle Database Cloud Services; Oracle Java Cloud Services в составе Oracle Application Container; Oracle Management Cloud в составе Oracle Infrastructure Monitoring и Oracle Application Performance Monitoring.

Компания «ФОРС – Центр разработки» является партнером по проекту и обеспечивает единую точку входа для переноса рабочих процессов в публичное облако.

«Мы довольны сделанным выбором и достигнутыми результатами. Благодаря уникальной модели Oracle Universal Credits мы получили неограниченный доступ ко всем текущим и будущим PaaS и IaaS сервисам лидирующего глобального облачного поставщика. Oracle Cloud означает для нас высокую доступность сервисов, новые возможности роста и гибкого масштабирования при минимуме затрат. Наше сотрудничество показало, что управлять сервисами просто – мы используем только те вычислительные мощности, которые действительно необходимы в данный момент. Минимизируются простои в работе ИТ-систем и что самое главное – обеспечивается их бесперебойная работа и наше инновационное развитие», – отметил Александр Леандров, технический директор ГС1 РУС.

«Мы рады приветствовать ГС1 РУС в числе наиболее инновационных современных организаций, которые по достоинству оценили переход в облако Oracle. Приятно отметить, что все больше клиентов с разными направлениями деятельности выбирают наши PaaS-сервисы, которые используют ту же самую технологическую платформу, что и наши продукты, разворачиваемые локально. В этом большое преимущество для клиентов, создающих гибридные облака и в России, и в мире, — сказал Андрей Пачикин, руководитель направления развития Oracle Cloud в России и СНГ. — Мы уверены, что уникальная модель Oracle Universal Credits позволит ГС1 РУС оптимизировать информационную систему и более эффективно управлять внутренними и внешними коммуникациями, спектр которых активно растет».