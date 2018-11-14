Aruba, «Сименс» и HPE объявили партнерство в сфере интегрированных сетей

Aruba, «Сименс» и Hewlett Packard Enterprise объявили о начале стратегического партнерства для объединения операционных (OT) и информационных технологий (ИТ). Обширное портфолио двух компаний, поможет клиентам в построении высоконадежных и безопасных сетей передачи данных для обеспечения высокой эксплуатационной готовности оборудования.

Клиенты получат все преимущества совместимых решений, от уровня производства до корпроративных сред, на основе знаний и опыта концерна «Сименс», ведущего поставщика продуктов для промышленных сетей, и компании Aruba, лидера в области проводных и беспроводных технологий передачи данных.

Цифровизация, индустрия 4.0 и промышленный интернет вещений (IoT) ставят новые задачи для передачи данных между сетями автоматизации и ИТ-системами. Как правило, детерминированные промышленные сети АСУ ТП не связаны тесно с коорпоративными ИТ-сетями. Это приводит к разрыву видимости данных и устройств, надежности приложений, доступности и безопасности. Преодоление этого барьера требует экспертной квалификации, опыта и знаний соответствующих эксплуатационных требований и требований к информационной безопасности. В ИТ-мире важными приоритетами являются кибербезопасность и достоверность данных, тогда как в мире автоматизации наиболее важны целевые показатели эксплуатационной готовности установок и производственных мощностей.

«Сименс» и Aruba преодолевают этот разрыв благодаря многолетней экспертизе в OT и ИТ средах Предоставляя интегрированные решения для сетей передачи данных с функциональной совместимостью и зафиксированные в типовых примерах разработки, две компании помогают обеспечить OT / IT-средам быстрое развертывание, надежную работу и поддержку на новом уровне.

Клаус Хельмрих, член правления компании «Сименс», отметил: «Сотрудничество между «Сименс» и Aruba является важным шагом на пути расширения уже существующего портфолио промышленных сетей, и представляет собой один из основных компонентов построения цифрового предприятия, с учетом дополнительных возможностей для ИТ от Aruba. Клиенты получат выгоду от будущих надежных интегрированных сетей связи, обеспечивающих экплуатационную готовность и информационную безопасность».

Керти Мелкоте (Keerti Melkote), президент и сооснователь компании Aruba, сказал: «На протяжении последних трех лет «Сименс» и Aruba решали совместные задачи по автоматизации и ИТ с помощью технологий и продуктов обеих компаний. Надежные решения идеально подходят для различных промышленных применений и поддерживаются совместными усилиями команд «Сименс» и Aruba ».

Решения включают проводные и беспроводные сетевые технологии и сопутствующее программное обеспечение, которые могут быть реализованы по нескольким каналам, включая обширные партнерские каналы продаж компаний с прямым доступом к их специалистам по проектированию и поддержке. Aruba и «Сименс» cмогут решать задачи, охватывающие предпродажные консалтинговые и инженерные, профессиональные услуги (включая управление проектами, ввод в эксплуатацию, заводские приемочные испытания и проектирование), управляемые операции и техническое обслуживание, а также послепродажную поддержку.

Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, опирается на интегрированные решениия OT / IT от Aruba и «Сименс» для своего Heineken Nederland Supply Brewery's-Hertogenbosch.

«Чтобы эффективно работать и противостоять угрозам кибербезопасности, нам нужна единое представление и безопасность наших систем АСУ ТП и ИТ», - отметил Хенк ван ден Шэун, менеджер Engineering. «Работая с «Сименс» и Aruba, мы достигли нашей цели за счет планомерного внедрения решения, доказавшего со временем свою надежность.