Новая версия аналитической платформы Visiology получила поддержку ИИ

Visiology представила новую версию российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появились три новых функциональных блока.

ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой службе предприятия автоматизировать процесс планирования с минимальным привлечением разработчиков.

ViTrend. Продвинутая аналитика в составе платформы. Теперь помимо интеграции с R и Python в платформе появились простые в использовании инструменты продвинутого анализа данных, такие как, например, анализ влияющих факторов.

Виртуальный ассистент построенный на технологиях искусственного интеллекта, который значительно упростит пользователям работу с информацией.

«Сегодня мы анонсируем новую версию аналитической платформы Visiology, в которой реализован целый ряд новых функций, направленных на то, чтобы сделать аналитику более масштабируемой и доступной, – сказал Иван Вахмянин, генеральный директор Visiology. – Конечно, наиболее интересная из них – это возможность общаться с системой на естественном языке, руководителям теперь не нужно будет изучать вообще никакие инструменты, чтобы получать аналитическую информацию. Но и другие функции не менее важны для наших заказчиков – это новые возможности планирования и бюджетирования, глубоко интегрированного с аналитическим модулем, а также поддержка так называемой эволюционной продвинутой аналитики, т.е. возможности бесшовно переходить между инструментами продвинутой аналитики различной сложности в зависимости от требований задачи и компетенций пользователя – от модели «черного ящика» до использования R и Python».

Новый релиз платформы находится в фазе бета-версии и уже доступен для партнеров и клиентов. Версию, готовую к промышленному внедрению, компания Visiology планирует выпустить в начале 2019 года.