IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово»

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, и компания IBS, один из лидеров на рынке аутсорсинга SAP в России, объявили о расширении сотрудничества. Центр круглосуточной поддержки логистических процессов IBS теперь также обеспечивает комплексную поддержку складских процессов «Черкизово», реализованных на платформе SAP EWM, в режиме 24 х 7.

Спецификой пищевой промышленности является чувствительность к любым задержкам в логистике — этот бизнес имеет дело со скоропортящимися грузами. Поэтому логистика должна осуществляться непрерывно, круглосуточно и без сбоев. Критические ситуации ведут к срыву поставок, нарушению обязательств перед партнерами и заказчиками, и, в конечном итоге, к прямым финансовым потерям.

Решение по управлению складами на платформе SAP EWM, внедренное в «Черкизово», на данный момент является одним из ключевых элементов логистики компании. От его работоспособности напрямую зависит бесперебойность критичных логистических процессов.

Благодаря использованию сервисной модели работы компания IBS, которая с 2016 г. является технологическим аутсорсинговым партнером «Черкизово» по эксплуатации решений SAP, предложила оптимальное решение по организации поддержки и развития SAP EWM – в режиме 24 х 7 х 365, с минимумом дополнительных финансовых затрат и жестким SLA (не более 30 минут) на решение любых критичных инцидентов, приводящих к срыву отгрузок.

Подход IBS также включает минимизацию количества внештатных ситуаций, обеспечение стабильной работы бизнес-процессов, оптимизацию и развитие SAP EWM.

Директор по информационным технологиям группы «Черкизово» Владислав Беляев отметил: «Оперативность и бесперебойность поддержки пользователей приложения SAP EWM играют для нас критическую роль. От этого зависит наша работа с заказчиками и партнерами, а, значит, и репутация компании. Решение IBS по сопровождению приложения SAP EWM в режиме 24 х 7 позволило нам оперативно обрабатывать обращения пользователей в любое время суток. Оно минимизировало простой складских операций, связанных с приемкой и отгрузкой товаров, что в конечном итоге помогло нам сократить финансовые потери».

«Мы отлично понимаем, насколько важна для компаний, работающих на рынке продуктов питания, четкая и бесперебойна логистика. Действующий в IBS Центр круглосуточной поддержки логистических процессов позволяет нашим клиентам наиболее решать эти задачи. Мы очень рады, что руководство "Черкизово" высоко оценивает предлагаемый нами сервис», – сказал Дмитрий Ивицкий, директор центра сопровождения SAP в IBS.