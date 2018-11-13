«1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway

«1C» и Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на оформление командировок.

Пользователям программ «1С:Бухгалтерия 8 корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8 корп» («1С:ЗУП корп») стал доступен бесшовный обмен данными с сервисом организации деловых поездок Smartway. Это позволит автоматизировать рутинные процедуры по оформлению командировок и учет затрат на них.

Ключевые преимущества интеграции: автоматическая отправка согласованной заявки на командировку из «1С:ЗУП корп» в личный кабинет Smartway: теперь сотрудники будут тратить еще меньше времени на поиск билетов и гостиниц, система автоматически будет предлагать варианты, соответствующие заявке; когда билеты выкуплены, а гостиница забронирована в сервисе Smartway, их можно просмотреть непосредственно в заявке на командировку в «1С:ЗУП корп»; после оформления поездки в Smartway пользователи «1С:ЗУП корп» могут загрузить ее в программу, приказ на командировку при этом формируется и заполняется автоматически; передача информации по каждому основному действию с билетом покупке, изменению или отмене – из системы Smartway в «1С:Бухгалтерию 8 корп». Компании реализовали автозаполнение реестра билетов и авансовых отчетов, что избавит бухгалтерию от трудоемкого ручного ввода этих данных.

ИТ-решение для управления командировками от компании Smartway появилось на рынке три года назад и сегодня работает со средними и крупными клиентами по всей стране. Сервис Smartway позволяет клиентам значительно сократить время на организацию командировок и упростить документооборот за счет автоматизации процессов. По собственной оценке Smartway, за счет прозрачной системы закупки, клиенты в среднем экономят до 15% командировочного бюджета. Система имеет десятки настроек, которые позволяют пользователям персонализировать сервис, чтобы он полностью соответствовал внутренним правилам в области командировок и документооборота.

«Мы разработали нашу систему для клиентов, которые ценят бизнес-эффективность и понимают важность максимальной автоматизации процессов. Интеграция с "1C" – это следующий шаг в развитии Smartway. Мы рассчитываем, что за счет уже реализованной интеграции время на оформление командировок в бухгалтериях снизится на 30-50%», – сказал Максим Яремко, генеральный директор и основатель Smartway.

«Одно из стратегических направлений развития бизнеса "1С" - расширение спектра аутсорсинговых услуг, которые наши партнеры могут предложить клиентам. Бронирование билетов, гостиниц и других услуг, а также оформление таких документов в учете являются частью бизнес-процессов многих компаний. Интеграция сервиса Smartway с программными продуктами на платформе "1С:Предприятие" позволит нашим партнерам-франчайзи предложить пользователям "1С" комплексный сервис оформления командировок», – отметил Борис Нуралиев, директор фирмы «1С».