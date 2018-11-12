Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по операционным системам управления базами данных

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в двух недавних отчетах Gartner по СУБД. Она вошла в число лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД за 2018 г. (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems) и заняла первое место во всех четырех сценариях использования СУБД согласно отчету Gartner «Критические возможности операционных СУБД» (Critical Capabilities for Operational Database Management Systems).

Включенная в оба отчета автономная база данных Oracle Autonomous Database упрощает управление, сокращает потребность в ручной настройке и, как следствие, устраняет ошибки, вызванные человеческим фактором, обеспечивая более высокую надежность и безопасность.

«Мы считаем, что наше позиционирование в этих отчетах – это признание продолжающегося лидерства корпорации Oracle на рынке СУБД и результат нашего постоянного вклада в развитие технологий баз данных, – отметил Эндрю Мендельсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Database Server Technologies. – Наша новейшая автономная база данных Oracle Autonomous Database предоставляет СУБД с возможностями самоуправления, самозащиты и самовосстановления, которая помогает организациям выполнять все рабочие нагрузки в облаке с низким уровнем риска и при низкой стоимости».

Gartner спозиционировал Oracle в сегменте лидеров в магическом квадранте Gartner по операционным СУБД, основываясь на стратегии корпорации в области облачных инноваций, во главе которой – Oracle Autonomous Database. В отчете о критических возможностях операционных СУБД аналитики Gartner оценивали способность продуктов разных поставщиков поддерживать четыре основных сценария использования операционной СУБД (рабочие нагрузки): традиционные транзакции, совмещение операционных (OLTP) и аналитических нагрузок, работа с распределенными переменными данными и обработка событий/данных «в движении». Gartner отдал первое место Oracle (Oracle Database) во всех четырех сценариях.

Oracle Autonomous Database реализована в виде двух сервисов: сервиса Oracle Autonomous Transaction Processing, оптимизированного для обработки транзакций и смешанных рабочих нагрузок, и сервиса Oracle Autonomous Data Warehouse для аналитических нагрузок баз данных. Оба варианта обладают возможностями самоуправления, самозащиты и самовосстановления. Они могут автоматически обнаруживать угрозы и устранять их во время работы СУБД. Эти возможности наряду с высокой эластичностью и исключительной производительностью позволяют клиентам выполнять работу с базами данных Oracle в облаке с беспрецедентной надежностью, производительностью и безопасностью при значительно более низкой стоимости.