Huawei представила экосистему HiAI 2.0 для создания интеллектуальных приложений

Huawei представила открытую платформу HiAI 2.0, созданную для поддержки разработки решений на базе искусственного интеллекта (On-Device AI). Новая версия платформы предлагает разработчикам приложений открытую экосистему, обеспечивающую простой доступ к интеллектуальным возможностям процессоров, устройств и облачных сервисов Huawei через HiAI Foundation, HiAI Engine и HiAI Service.

Новая платформа HiAI предлагает разработчикам более широкий доступ к возможностям процессоров, мобильных устройств и облачных сервисов Huawei. В состав HiAI входят платформы HiAI Foundation, HiAI Engine и HiAI Service, которые отвечают запросам создателей приложений с использованием искусственного интеллекта.

HiAI Foundation предоставляет доступ к таким возможностям процессоров, как поддержка нескольких фреймворков и операторов, а также высокой вычислительной мощности. Платформа HiAI использует потенциал процессора Kirin 980 и его двойного нейромодуля для распознавания изображений с удвоенной по сравнению с предшественником производительностью — до 4,5 тыс. штук в минуту. Она также поддерживает большее количество моделей и операторов, создавая среду, в которой приложения с искусственным интеллектом будут работать плавно, обеспечивая максимальный комфорт для пользователей.

HiAI Engine предлагает разработчикам приложений широкие возможности для выбора. Инструменты API, предлагаемые на этой платформе, ускоряют интеграцию ключевых функций, позволяя разработчикам фокусировать усилия на создании актуальных продуктов. Один из последних примеров работы HiAI Engine можно увидеть в представленной недавно серии смартфонов Huawei Mate 20. Использованная в флагманских устройства функция AI Spotlight Reel способна автоматически идентифицировать видеоролики с одинаковыми персонажами и автоматически генерировать 10-секундные клипы. Функция использует технологию распознавания лиц, предоставляемые AI Engine. Высокая вычислительная мощность, обеспечиваемая HiAI, позволяет AI Engine производить весь процесс редактирования прямо на смартфоне.

Благодаря платформе HiAI Service разработчики могут своевременно предлагать пользователям новые решения, прогнозируя их запросы.

По данным разработчика, на сегодняшний день с экосистемой Huawei HiAI активно работают более 1 тыс. партнеров и 450 тыс. разработчиков. Результаты их работы используют более 300 млн пользователей интеллектуальных функций и приложений по всему миру. В рамках программы HiAI работают 13 исследовательских центров Huawei и 2 открытые лаборатории, сотрудничающие с локальными разработчиками. Эти лаборатории также помогают разработчикам приложений распространять свои проекты по всему миру.