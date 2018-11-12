«Акстел-безопасность» внедрила систему видеонаблюдения в Красноярском краевом суде

«Акстел-безопасность» объявила о завершении внедрения системы видеонаблюдения в Красноярском краевом суде. В результате проекта создан агрегированный узел обработки видеосигналов на базе видеорегистратора с поддержкой 128 камер.

Красноярский краевой суд является федеральным судом общей юрисдикции и составной частью судебной системы Российской Федерации. Осуществляет отправление правосудия на территории Красноярского края. Сейчас в Красноярском краевом суде оборудовано 14 залов судебных заседаний, более трехсот автоматизированных рабочих мест.

Перед ИТ-специалистами учреждения стояла цель пересмотреть существующий проект по организации системы видеонаблюдения с целью уменьшения его стоимости. Требовалось решить следующие задачи: найти оптимальное по соотношению цена/качество оборудование, внести изменения в существующий проект, добавить систему видеонаблюдения в точке выдачи денежных средств и в досудебный изолятор.

В результате конкурсной процедуры поставщиком ИТ-услуг была выбрана компания «Акстел-безопасность», имеющая большой опыт в области реализации ИБ-проектов. Эксперты партнера провели обследование существующей системы, подобрали оптимальные под задачи учреждения технические решения. Для организации видеонаблюдения было решено использовать видеокамеры Hikvision. Эксперты «Акстел-безопасность» подготовили технический проект. Для достижения заданных ценовых показателей было решено отказаться от активного сетевого оборудования, выполняющего функции безопасности. Риски были минимизированы за счет построения замкнутой вычислительной сети системы видеонаблюдения, которая не имеет внешних связей, что препятствует проникновению в нее внешних угроз.

Специалисты партнера создали агрегированный узел обработки видеосигналов на базе видеорегистратора с поддержкой 128 камер. На двух постах охраны реализованы системы отображения видеоинформации. На все оборудование поставлены источники бесперебойного питания, позволяющие обеспечить работоспособность системы в случае аварии в течение 15 минут. Хранение информации на основном сервере производится с зеркалированием данных.

«Экономия средств в результате реализации проекта составила порядка 2,5 млн руб. Построенная система имеет возможность масштабирования, может быть подключен внешний периметр в виде дополнительного регистратора, который будет включен в текущую систему видеонаблюдения», – сказал Вячеслав Ахрамович, начальник отдела информатизации Красноярского краевого суда.

«Наши знания коммутационного оборудования и опыт построения локально-вычислительных сетей позволили достичь поставленных целей», – сказал Александр Мельник, руководитель представительства «Акстел-безопасность» в Красноярске.