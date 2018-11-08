Headhunter перешел на цифровое управление товарными знаками на платформе «Онлайн патент»

«Онлайн патент», разработчик цифровой платформы по управлению интеллектуальной собственностью, и Headhunter, российский онлайн-сервис по поиску работы, сообщили о переходе Headhunter на единую цифровую платформу управления объектами интеллектуальной собственности (ИС). Компания Headhunter первой в России получила доступ к обновленной функциональности платформы «Онлайн патент» по управлению товарными знаками.

В настоящее время объем портфеля товарных знаков компании Headhunter составляет более 60 объектов: 49 зарегистрированных товарных знаков в России и 12 заявок на рассмотрении, более 10 – за рубежом. Портфель непрерывно растет: подаются новые заявки и приобретаются ранее зарегистрированные объекты. Так, в декабре 2017 г. Headhunter объявила о приобретении части активов работного сайта job.ru, включая доменное имя и ряд товарных знаков. До перехода на «Онлайн патент», вести делопроизводство и контролировать статус каждого объекта приходилось вручную. Учет сведений об имеющихся товарных знаках и поданных заявках велся в Excel и других программах без автоматической синхронизации с реестрами патентных ведомств. В таком случае увеличение портфеля нематериальных активов могло бы привести к значительному усложнению процессов делопроизводства.

Платформа «Онлайн патент» позволила автоматизировать большую часть рутинных процессов Headhunter по управлению портфелем товарных знаков, обеспечивая полноценный клиентский сервис. Благодаря цифровой платформе Headhunter получил возможность систематизированного учета объектов ИС, оперативного получения информации при подготовке отчетов (для нужд бухгалтерских служб и аудита), отслеживания актуальной информации о текущем статусе работы с заявками компании, выполнения действий по продлению и изготовлению дубликата охранного документа в один клик, а также поддержания актуальности данных, обеспечиваемую синхронизацией реестров с базами данных патентных ведомств.

Летом 2018 г. на платформе была проведена консолидация данных о зарегистрированных товарных знаках и заявках Headhunter по России. На текущий момент продолжается добавление информации о регистрациях компании из реестров патентных ведомств Белоруссии, Украины, Грузии и Кипра.

«Функциональность и интерфейс системы — именно то, чего нам раньше не хватало в работе с товарными знаками, которых у нас уже более 50. Мы уже полностью работаем на этой платформе как в отношении российских товарных знаков, так и ряда зарубежных, и вскоре мы ожидаем добавление оставшихся стран для нашего портфеля, — отметил Юрий Донников, директор юридического департамента и комплаенс Headhunter. — Возможность отслеживать делопроизводство и вести синхронизируемые реестры по другим странам — это важный шаг по автоматизации работы с интеллектуальной собственностью компании. Теперь управлять всеми процессами стало гораздо удобнее».

«Новая версии платформы "Онлайн патент" – ожидаемая и востребованная клиентами разработка. На сегодняшний день, это единственное прикладное цифровое решение для управления интеллектуальной собственностью на российском рынке, — отметила Алина Акиншина, исполнительный директор "Онлайн патент". — Мы очень рады, что Headhunter стал первой компанией, подключившейся к платформе и оценившей все преимущества ее обновленной функциональности».