«Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell

«Росгосстрах Армения», один из лидеров страхового рынка Армении, объявил о повышении производительности операторов контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell. Об этом сообщили представители компании «Телефонные системы», разработчика программного продукта.

До внедрения Oktell компания использовала аппаратную АТС Panasonic, функциональность которой зависела от установленных в ней модулей. Так, для увеличения числа абонентов требовалось докупать специальные платы, подключать их к станции и осуществлять дополнительные настройки. Интеграция текущей АТС с интранет-системой предполагала существенные материальные и временные издержки. Чтобы обеспечить оперативное и качественное расширение функциональности контакт-центра, компании требовалось перейти на программное решение.

При выборе релевантного решения ключевыми факторами были легкость в настройке, открытость архитектуры, высокая функциональность, широкие возможности для интеграции с внутренними и внешними информационными системами. Решение должно было быть надежным, а интегратор – иметь богатый опыт реализации проектов в Республике Армения. Кроме того, интегратор должен был иметь локальную службу технической поддержки, так как, в соответствии с политикой безопасности компании «Росгосстрах Армения» запрещается удаленное обслуживание ИТ-инфраструктуры компании.

В ходе закрытого тендера представители компании «Росгосстрах Армения» рассматривали различные решения с открытым исходным кодом, в том числе Asterisk. Большинство предложений, поступивших в компанию, предполагало, что поставщики будут реализовывать все настройки и осуществлять доработки самостоятельно. Подобные условия были допустимы на начальном этапе сотрудничества, но в перспективе компания планировала привлечь собственный ИТ-департамент для выполнения несложных настроек. По результатам детального анализа, «Росгосстрах Армения» сделала выбор в пользу коммуникационной платформы Oktell. Представители компании высоко оценили легкость в настройке этой платформы, ее широкие функциональные и интеграционные возможности. Наличие у интегратора локальной службы технической поддержки стало дополнительным преимуществом при принятии решения о сотрудничестве.

Внедрение коммуникационной платформы Oktell и ее техническую поддержку осуществлял официальный представитель компании «Телефонные системы» в Республике Армения – «Сан телеком». В ходе проекта была осуществлена интеграция с интранет-системой, реализованы алгоритмы приема и распределения входящих вызовов, контроль операторов и бизнес-показателей, настроена оперативная и хронологическая отчетность.

Интеграция Oktell с интранет-системой страховщика дала возможность идентифицировать клиентов по номерам мобильных телефонов, указанных в страховых полисах, и распределять их обращения на профильных специалистов. Настройки системы позволили сразу переводить звонки на ответственных сотрудников в рабочие дни, а в выходные – автоматически направлять заявки им на электронные почты.

Благодаря внедрению Oktell записи разговоров с клиентами и все отметки операторов в ходе обработки вызовов автоматически сохраняются в интранет-системе. Это позволяет сотрудникам контакт-центра не тратить время на выполнение таких монотонных операций, как копирование аудиофайлов из одной системы в другую. С помощью интеграции Oktell с интранет-системой на уровне интерфейса страховые агенты и представители службы безопасности могут в любой момент прослушать записи разговоров с клиентами и посмотреть историю их обращений непосредственно в интранет-системе.

Представители «Росгосстрах Армения» отмечают, что решение, реализованное на базе Oktell, позволило расширить функциональность контакт-центра, свести к минимуму количество непринятых вызовов и существенно повысить производительность операторов. Сегодня в периоды пиковых нагрузок соотношение обработанных и пропущенных звонков составляет 94% и 6%, а в обычные дни – 97% и 3% соответственно.