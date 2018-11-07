Philips представит в России высокоточный цифровой ПЭТ-КТ Vereos

Philips, разработчик решений для здравоохранения, впервые представит на российском рынке цифровой позитронно-эмиссионный компьютерный томограф Vereos. Аппарат Vereos, в основе которого лежит технология прямого цифрового подсчета фотонов Philips, по данным компании, является первой системой ПЭТ/КТ, где используется цифровой детектор вместо традиционных фотоумножителей.

В Philips утверждают, что в сравнении с аналоговыми системами Vereos обеспечивает в два раза более высокие чувствительность, пространственное разрешение и точность количественных показателей. Сочетание быстрого временного разрешения и контраста изображений приводит к высокой точности обнаружения малых очагов поражений. Благодаря более высокому качеству визуализации, улучшению планирования и ускорению процесса лечения оборудование позволит российским радиологам и онкологам оценивать состояние пациента уже после первого обследования и уверенно ставить точный диагноз.

«Сегодня в сфере лучевой диагностики перед медицинским сообществом стоят серьезные вызовы. Во многом они связаны с большим объемом данных пациентов, которые важно правильно собирать, хранить и обрабатывать, а главное, что с их помощью необходимо ставить точные диагнозы и определять тактику лечения с первого исследования. Для того, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, мы разрабатываем комплексные медицинские и ИТ-решения, в том числе в области лучевой диагностики и терапии», – отметил Михаил Гончаров, директор направления медицинской визуализации компании Philips в России и СНГ.

Новое оборудование будет представлено на конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР-2018). Помимо системы Vereos на стенде Philips будут продемонстрированы последние разработки в области КТ, МРТ, цифровой рентгенографии и ультразвуковых исследований, а также комплексные ИТ-решения.