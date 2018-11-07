Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac

Parallels представила решение Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac, которое предлагает еще больше простых и удобных в использовании инструментов, позволяющих выполнять рутинные вычислительные задачи всего одним-двумя кликами. Кроме того, теперь пользователи смогут быстро найти нужные инструменты в окне Toolbox на ПК или Mac, а также выбрать инструменты и папки для добавления в Parallels Toolbox.

«Мы получаем массу положительных отзывов от пользователей Toolbox на Mac и ПК. Они считают это решение незаменимым, потому что оно позволяет выполнять разные рутинные задачи всего одним кликом, — сказал Яков Зубарев, президент компании Parallels. — Новые и усовершенствованные инструменты в Parallels Toolbox 3, разработанные с учетом отзывов клиентов, делают это универсальное решение еще более удобным и полезным с точки зрения экономии времени».

Новые возможности в Parallels Toolbox 3 для Windows.

Найти дубликаты: выполняйте поиск на любом диске или в любой папке, чтобы быстро найти одинаковые файлы (даже если их названия не совпадают) и высвободить пространство на диске.

Изменить размер изображений: пакетное преобразование изображений в нужный размер и формат файла.

Таймер перехода в спящий режим: можно задать время отключения ПК или его перехода в спящий режим и нажать кнопку мыши.

Новые возможности в Parallels Toolbox 3.0 для Mac.

Удалить приложения и связанные с ними файлы одним кликом.

Мировое время: местное время в разных городах мира, чтобы экономить время при общении с коллегами, которые находятся на другом конце света.

Скрытые файлы: настройка отображения или скрытия файлов, которые обычно не видны в macOS, помогает уменьшить количество ненужных объектов на рабочем столе и повысить производительность работы.

Новые усовершенствованные версии существующих инструментов в решении Parallels Toolbox для Mac.

Заметки для снимков экрана: (доступно только для пользователей Mojave) теперь с помощью инструмента «Сделать снимок экрана» можно создавать заметки (текст, стрелки, окружности и т. д.), чтобы быстро добавлять их в сообщения электронной почты или презентации;

Поддержка загрузки списка воспроизведения видео с веб-сайтов видеохостинга: быстрая загрузка списков воспроизведения с Facebook, YouTube, Vimeo и других веб-сайтов;

Расширение Safari для загрузки видео: расширение для загрузки видео из браузеров Safari обеспечивает быстрый доступ для загрузки видеороликов из интернета на рабочий стол; темный режим в macOS Mojave; настраиваемая функция «Сохранить как»: все инструменты поддерживают возможность выбора папки при сохранении новых файлов вместо их сохранения в расположение по умолчанию.

Изменить размер изображения: теперь помимо форматов JPEG, TIFF и PNG поддерживается также формат .HEIF.

Записать аудио: теперь пользователи могут с помощью встроенного микрофона сохранять аудиозаписи в формате MP3 всего одним кликом. Можно также выполнять запись с помощью внешнего микрофона или компьютера, если именно он выбран в качестве источника входных данных в разделе «Системные настройки» › «Звук».

Новые усовершенствованные версии существующих возможностей в Parallels Toolbox для Windows.

Загрузить видео: теперь поддерживает видеофайлы с разрешением 4K. Можно перетащить или скопировать и вставить URL-адрес видео в окно инструмента, чтобы мгновенно начать загрузку.

Записать аудио: теперь пользователи могут с помощью встроенного микрофона сохранять аудиозаписи в формате MP3 всего одним кликом. Можно также выполнять запись с помощью внешнего микрофона или компьютера, если именно он выбран в качестве источника входных данных.

Parallels Toolbox Business Edition:

Parallels Toolbox Business Edition дает ИТ-администраторам полный контроль, что значительно упрощает доставку сотрудникам необходимых инструментов, помогающих им сэкономить время и сократить количество обращений за поддержкой.

Управление лицензиями и подписками. Единый ключ многократной установки: вы можете быстро и легко выполнить развертывание на всех компьютерах компании, используя единый ключ для многократной установки, который активирует несколько копий Parallels Toolbox. Портал управления лицензиями: ИТ-администраторы могут просматривать лицензионные ключи и даты истечения срока действия лицензий, а также отслеживать количество используемых и доступных для использования лицензий с помощью простой интуитивно-понятной информационной панели.

Разделение лицензионного ключа на сублицензии: чтобы обеспечить защиту лицензионного ключа, можно создать несколько сублицензий с ограниченным количеством индивидуальных лицензий и настраиваемыми датами истечения срока их действия. Развертывание и настройка. Массовое развертывание и администрирование: можно быстро выполнить развертывание Parallels Toolbox Business Edition на всех компьютерах компании, используя для этого стандартные программные инструменты разработчика. Настраиваемая библиотека инструментов: быстрая и простая настройка и контроль списка инструментов, которые будут доступны сотрудникам в зависимости от их индивидуальных потребностей.

Приобрести подписку на любой из продуктов можно на веб-сайте www.parallels.com/toolbox за 1150 руб. в год. Годовая лицензия включает бесплатные обновления новых и усовершенствованных инструментов в течение срока действия подписки.