«Настоящий Электронный Полис» внедрила Smart IDReader для оформления полисов ОСАГО через интернет

«Настоящий Электронный Полис» (НЭП) внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader для упрощения процедуры оформления полисов ОСАГО через интернет. Реализованный сервис позволяет автозаполнять информацию о водителях, транспортном средстве, собственнике и страхователе.

Основным направлением деятельности НЭП является интернет-страхование. Комплекс страховых услуг компании включает автострахование (ОСАГО, КАСКО, Зеленая карта, Помощь на дороге), страхование недвижимости, туристов при выезде за рубеж и ДМС для иностранных граждан. Сервис позволяет сравнить предложения от различных страховых компаний и оплатить страховку online.

Техническое решение на базе Smart IDReader обеспечивает функциональность распознавания данных на изображениях паспортов РФ, всех действующих типов водительских удостоверений и свидетельства о регистрации ТС (СТС). Пользователи при работе с сервисом НЭП с десктопов и мобильных устройств могут загружать на обработку фотографии документов или сканы.

В режиме калькулятора ОСАГО на сайте el-polis.ru для заполнения данных водителей используется распознавание водительских прав. После того как пользователь выбрал страховую компанию он переходит к оформлению полиса. На этом этапе технология распознавания позволяет заполнить данные о транспортном средстве из СТС, а также данные собственника/страхователя из изображений паспортов РФ.

«Мы работаем над нашим сервисом, чтобы клиенты могли действительно в режиме online оформлять и покупать страховки на самых выгодных условиях. Решение Smart IDReader соответствует нашим представлениям о качестве и скорости работы, распознавая менее чем за 1 секунду данные паспорта, СТС или прав на фотографии», — отметил представитель НЭП Павел Капленков.