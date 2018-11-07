Mercury Research: доля AMD на рынке процессоров x86 превысила 10%

Аналитическая компания Mercury Research опубликовала отчет за 3 квартал 2018 года, по итогам которого доля компании AMD уже третий квартал подряд растет по всем ключевым сегментам: серверы, настольные ПК и ноутбуки. Наилучшие результаты показывают сегменты настольных ПК и ноутбуков, во многом благодаря внедрению процессоров AMD Ryzen.

Общая доля компании AMD на рынке процессоров с архитектурой x86 за вычетом рынка IoT составила 10,6%, что на 1,5% выше по сравнению с прошлым кварталом, и на 3,1% выше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

Доля AMD на рынке настольных процессоров за вычетом рынка IoT составила 13%, что на 0,8% выше по сравнению с прошлым кварталом, и на 2,1% выше, чем годом ранее.

Доля компании AMD на рынке ноутбуков за вычетом рынка IoT составила 10,9%, что на 2,1% выше показателей прошлого квартала, и на 4,1% выше, чем годом ранее.