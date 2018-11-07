«Афанасий» завершил внедрение SAP EWM

Холдинг «Афанасий» завершил проект по внедрению системы SAP EWM для автоматизации процессов на складах готовой продукции.

Компания выбрала решение SAP EWM, чтобы повысить процент выполнения заказов и точность сборки, уменьшить количество ошибок при погрузке.

Партнером выступила компания «ТЛС», которая имеет успешный отраслевой опыт реализации проектов по автоматизации складов в секторе пищевой промышленности и глубокую экспертизу по комплексному внедрению интеграционных проектов.

Благодаря переходу на SAP EWM в компании значительно выросла скорость комплектования складских заказов за счет перехода к адресному хранению и отказа от бумажных технологий, сократился процент ошибок по номенклатуре и датам производства, появилась возможность онлайн мониторинга складских ресурсов, запасов, документов, появилась привязка заказов к транспортным средствам, что позволило исключить ошибки при погрузке.

В результате внедрения решения SAP EWM время приёмки с производства сократилось на 20%, при этом уменьшилось количество привлеченных ресурсов. Точность подбора достигла 99%, скорость обработки весовой продукции увеличилась на 10%, а скорость погрузки автомобилей в рабочую смену за сутки - на 50%.

«Наша компания работает с SAP уже более 18 лет. С момента первого внедрения в 1998 году «Афанасий» постоянно пополняет и развивает линейку продуктов SAP и автоматизирует новые подразделения и бизнес-направления, создавая единую и целостную интеграционную бизнес-среду и повышая гибкость информационно-технологического ландшафта. Внедрение системы SAP EWM – это еще один шаг в этом направлении, который позволил компании оптимизировать использование складского пространства, повысить контроль KPI, улучшить качество исполнения заказов, повысить прозрачность складских процессов», - сказал Дмитрий Горбенко, руководитель службы программного обеспечения и сопровождения ERP холдинга «Афанасий».

«Широкие функциональные возможности системы SAP EWM позволили покрыть 100% требований к основным бизнес-процессам, также важно было реализовать специфические требования, такие как соответствие хранения и движения товара на складе законодательным правилам хранения и отпуска алкогольной продукции. В решении SAP EWM были учтены требования ЕГАИС, что позволило вести четкий учет количества выпущенной спиртовой продукции в разрезе партий и дат производства. Мощный функционал системы, безусловно, позволит холдингу «Афанасий» достичь максимальной эффективности и успешно расширять потенциал системы в соответствии с растущими потребностям бизнеса», - отметил Алексей Леманович, архитектор проекта со стороны компании «ТЛС».