«Всевидящая» SWIR-камера «Ростеха» раскрыла секреты антикварной живописи

SWIR-камера разработки холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») позволила подтвердить подлинность иконы и выяснить историю создания картины Михаила Соколова в ходе экспертизы в Государственном научно-исследовательском институте реставрации (ГосНИИР). «Всевидящая» камера «разложила» произведения на слои и продемонстрировала экспертам скрытые глазу элементы.

За счет работы в коротковолновом инфракрасном диапазоне SWIR-камера может «видеть» сквозь поверхности, непроницаемые для человеческого глаза. При помощи устройства была проведена экспертиза иконы «Чудо Георгия о змие» начала XVIII века и картины «Натюрморт с кетой» авторства Михаила Соколова, написанная в 30-х годах прошлого века. Специалисты «Швабе» и Государственного научно-исследовательского института реставрации обнаружили на иконе буквенные метки и надписи автора, позднее перекрытые слоями краски, что доказало ее подлинность. Во время исследования картины Михаила Соколова под слоями краски удалось увидеть ранние варианты композиции, которые художник впоследствии закрасил.

«SWIR-камера разрабатывалась, в первую очередь, для выполнения военного и гражданского мониторинга, поисково-спасательных задач. Но потенциал устройства намного шире. Характеристики камеры позволяют применять ее, например, для экспертизы художественных произведений, проверки денежных знаков, определения качества продуктов питания, мониторинга посевов на сельхозугодьях и т.д.», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Эксперты ГосНИИР подтвердили эффективность прибора для проверки подлинности произведений и изучения истории их создания. В настоящий момент обсуждается возможность поставки устройств для нужд искусствоведческих организаций.

SWIR-камера производства НПО «Орион», работающая в диапазоне до 1,7 мкм, способна «видеть» в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты, в том числе скрытые за тонированными стеклами. В составе беспилотника может применяться службами МЧС в системе контроля городского транспорта, обеспечения безопасности и антитеррора.