Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro

«Галактика» выпустила промышленный релиз системы «Галактика ERP» с поддержкой СУБД Postgres Pro. С сегодняшнего дня система включена в прайс-лист и доступна на рынке, а для существующих клиентов обеспечена опция перехода с версий для СУБД Oracle и MS SQL.

Корпорацией «Галактика» реализуется масштабная инвестиционная программа перевода всех своих продуктов на импортонезависимый стек технологий для поддержки курса Президента и Правительства России по переходу государственных органов, госкорпораций и предприятий на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

«Основная цель процесса импортозамещения - это создание полноценного стека отечественных решений и перевода на него ведомств, государственных корпораций, российских холдингов и предприятий. Безусловно, такие крупные компании как корпорация «Галактика» являются локомотивом этого процесса. Реализация совместимости флагманских продуктов компании с отечественной СУБД Postgres Pro создает базис для обеспечения полноценной импортонезависимости в таких важных направлениях как системы управления предприятием, промышленными активами и надежностью, корпоративным контентом. К тому же, это шаг к решению еще одной важнейшей задачи, поставленной Президентом России, – создания новых высококвалифицированных рабочих мест, – сказал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, – Мы крайне позитивно относимся к тому, что ведущие российские разработчики ведут масштабную работу по развитию независимости своих решений от западного ПО без привлечения государственных инвестиций. Таким компаниям мы готовы оказывать всяческое содействие в продвижении отечественных технологий».

«В ближайших планах управления разработки – завершение необходимых работ по обеспечению совместимости систем по управлению промышленными активами и надежностью «Галактика EAM» и управлению производством «Галактика AMM» с СУБД Postgres Pro Enterprise. Решения корпорации, позволяющие создать единое информационное пространство в рамках предприятия: система управления корпоративным и ведомственным контентом «Галактика ЕСМ» и интеграционная шина «Галактика ESB», уже работают на импортонезависимом стеке», – отметил Геннадий Гацко, председатель совета директоров корпорации «Галактика».