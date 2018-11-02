Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайт» в Беларуси

«Форсайт» подписал партнерское соглашение с белорусским разработчиком программного обеспечения – компанией «Масштабные решения». В рамках партнерства компании планируют заняться продвижением программных продуктов на базе разработок «Форсайта» на территории Республики Беларусь. Решения «Форсайта», нацеленные на повышение эффективности бизнеса и госуправления, помогут белорусским предприятиям и организациям наладить эффективный сбор данных, обеспечить сотрудников современным инструментом визуального анализа данных, моделирования и прогнозирования. Компания «Масштабные решения» имеет богатый опыт разработки и внедрения программных продуктов для бизнеса, в том числе и аналитических систем. Партнерство с российским вендором позволит компании расширить проектную практику в максимально востребованной сегодня сфере бизнес-аналитики и увеличить число клиентов в корпоративном, банковском и государственном секторах.

Компания «Масштабные Решения» (Республика Беларусь) специализируется на разработке программного обеспечения для предприятий и организаций из различных отраслей. Является резидентом Белорусского парка высоких технологий.

«Форсайт» — разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Входит в многопрофильный ИТ-холдинг ITG (INLINE Technologies Group). В партнерской экосистеме компании — более 50 игроков российского ИТ-рынка.