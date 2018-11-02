«Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP

Cеть гипермаркетов «Глобус» завершила внедрение SAP for Retail в российских подразделениях. Новая система объединила сотрудников из 13 магазинов, распределительного центра и координационного офиса в едином цифровом пространстве. Благодаря использованию решения удалось сократить время формирования заказов поставщикам на 34%, а затраты на инвентаризацию – на 30%. Партнером по внедрению выступала компания Novardis.

Международная сеть гипермаркетов «Глобус» реализует масштабный проект внедрения унифицированного решения управления бизнесом на базе SAP for Retail для всех своих подразделений в Германии, России и Чехии. Целью проекта в России было создать гибкую современную систему, которая станет фундаментом для дальнейших инициатив компании и будет помогать ее развитию в будущем.

В результате проекта ИТ-архитектура компании была существенно обновлена. Теперь целостные данные обо всех процессах всех подразделений собраны в единой системе, а доступ к ним осуществляется в режиме реального времени. Благодаря системе также повысилась прозрачность бизнес-процессов. Процесс автозаказа, реализованный с помощью системы SAP F&R, теперь покрывает весь ассортимент товаров, проходящих через распределительный центр. В ходе проекта была реализована цель по переводу бумажного документооборота в электронный формат, что позволило отказаться от бумажных носителей там, где этого не требует законодательство. Изменения коснулись и рекламных мероприятий: теперь они планируются в SAP Promotion Management и автоматически создаются в SAP for Retail.

«Наш проект — важный шаг на пути к использованию единого решения во всех трех странах присутствия компании. Важно не только то, что качественно изменилось ведение бизнеса, но и то, как эти изменения восприняли сотрудники. В результате мы получили надежный инструмент как для владельцев бизнеса, так и для конечных пользователей. Топ-менеджмент теперь оперативно получает детальную отчетность по всем показателям, а сотрудники могут наблюдать за результатами всех подразделений сети и применять успешный опыт коллег в своей деятельности», – отметил Фолькер Шаар, генеральный директор сети гипермаркетов «Глобус» в России.

«Наше отраслевое решение SAP for Retail удовлетворяет всем потребностям предприятия розничной торговли и позволяет планировать запасы и ассортимент, оптимизировать инвентаризацию, логистику и работу в торговом зале. У "Глобуса" появилась сильная цифровая база, которая позволит ему не только получать максимальную выгоду от бизнеса, но и активно его масштабировать. Мы надеемся, что энтузиазм, с которым сотрудники восприняли новую систему, в числе прочего станет драйвером для дальнейшей цифровой трансформации компании», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Я рад, что мы успешно справились со всеми вызовами и запустили систему SAP for Retail в полном объеме и в запланированные сроки, включая самое крупное внедрение SAP F&R в России. Показателем оценки качества результатов нашей работы заказчиком стала передача системы на поддержку в центр компетенций Novardis и привлечение наших специалистов к дальнейшему внедрению системы в Чехии», – отметил Марк Ройтенберг, заместитель генерального директора компании Novardis.