Новый российский пул майнинга биткойнов составит конкуренцию мировым аналогам

WattsOn запустила инновационный пул на базе мощностей своей экосистемы: 340 PH/s или 25 000 Asic s9 (совокупная мощность 34 МВт).

Главная цель WattsOn Pool – уже сейчас объединить всех майнеров страны, предложив им высокую доходность (дополнительно 15% к чистой прибыли в год) и оставив деньги в российской экономике. Стартовые возможности пула обеспечены майнинг-отелем и собственными ЦОДами.

В России на сегодняшний день существует несколько пулов для добычи криптовалют, однако их технологии и доходность пока не могут удержать в стране разрастающуюся прослойку местных майнеров (как частных лиц, так и малый-средний бизнес). Как итог, они вкладывают мощности в зарубежные пулы, расположенные как правило в Китае, Европе и т.д.

Суть любого современного пула в распределении задачи по расчету для поиска блоков между всеми участниками. Чем больше участников, тем больше успешных вычислений и добытых криптовалют, однако прибыль каждого при этом падает. Что естественно, зарубежные пулы дают стабильную доходность, однако, пользуясь положением монополистов, взимают высокую комиссию.

Идея российской компании WattsOn основывалась на создании SHA256 пула как части собственной экосистемы, объединяющей его с крупнейшим в России майнинг-отелем и несколькими центрами обработки данных, гарантирующими высокие мощности: 340 PH/s или 34 МВт. Разработка и тестирование потребовали более 6 месяцев, после чего система вышла на полную мощность.

Другой важный вызов, с которым столкнулась команда WattsOn – сделать действительно удобный сервис, который так привычен российским майнерам по зарубежным пулам. В этом помогло наличие широкой клиентской базы – компания известна на рынке также как ритейлер оборудования для майнинга криптовалют от ведущих мировых производителей.

Запущенный в работу WattsOn Pool совмещает простой и понятный интерфейс с мониторингом клиентского оборудования, интеллектуальную систему контроля целостности аккаунта, антифрод-мониторинг 24/7 и многое другое. Все это обеспечивается постоянной технической поддержкой на русском языке, что не могут предложить зарубежные аналоги.

Прогнозируемые цифры доходности WattsOn Pool на базе существующих мощностей до 5% превышают ведущие зарубежные пулы, а прибавка к чистой прибыли достигает 15% за счет пониженной комиссии, возможности покупки допмощностей облачного майнинга внутри пула и специальному предложению по хранению намайненных средств с дополнительной доходностью.