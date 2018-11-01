NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов

NetApp объявила о выходе обновлений Trident, своего решения для автоматизированного выделения ресурсов, решающего проблемы с persistent storage для контейнеров, новой архитектуры для Red Hat OpenShift Container Platform on HCI, а также о повышении гибкости DevOps в NetApp Cloud Volumes для облачной платформы Google и NetApp Cloud Volumes для AWS.

Сегодняшний анонс — это логический результат приобретения StackPointCloud, передовой платформы Kubernetes-as-a-service, которая напрямую поддерживает возможности использования приложений для организации данных в облаке. Вслед за этим приобретением компания NetApp запустила сервис NetApp Kubernetes Service, Universal Control Plane for Managed Kubernetes, который кардинально упрощает развертывание кластера Kubernetes в облаке. NetApp также недавно объявила о новых модулях Ansible для Element, ONTAP и SANtricity, которые позволяют заказчикам использовать знакомые инструменты для разработки и внедрения консистентной инфраструктуры для разработки, тестирования и производства.

Внутренние команды разработчиков играют важную роль в поиске новых источников повышения доходов для бизнеса, но исторически сложившееся разделение между разработчиками и производственными отделами всегда мешало сотрудничеству и являлось причиной замедления циклов разработки. Создавая сервисы данных, которые способствуют повышению доверия между разработчиками и производственными отделами, NetApp ставит задачу предлагать такие инструменты, которые в сочетании с технологиями и методами DevOps позволяют заказчикам менять сложившуюся парадигму.

«Извлечение прибыли из данных часто зависит от способности разработчиков быстро внедрять инновации с помощью таких методов, как DevOps, но организациям часто не хватает возможностей инфраструктуры, чтобы обеспечивать гибкое сотрудничество, которое необходимо для подлинной культуры DevOps, — сказал Брэд Андерсон (Brad Anderson), старший вице-президент и генеральный директор NetApp по облачной инфраструктуре. — NetApp предоставляет продукты и услуги, которые разработаны специально для повышения эффективности совместной работы отделов разработки и производственных отделов, для обеспечения того уровня технологической независимости, который позволит разработчикам продолжать делать свое дело, а также для повышения прибыли и стратегических преимуществ для бизнеса».

Trident, инструмент NetApp для автоматического выделения ресурсов для контейнерных сред Docker, Kubernetes и Red Hat OpenShift Container Platform, теперь поддерживает NetApp Cloud Volumes ONTAP, резервное копирование и восстановление с использованием копий NetApp Snapshot ™, а также поддерживает мультиоблачные среды. Доступно для загрузки с thePub.

Trident поддерживает полную линейку продуктов NetApp: NetApp HCI, ONTAP, SolidFire, NetApp Cloud Volumes ONTAP и многие другие, предлагает самую обширную производственную поддержку для постоянного хранения на контейнерных платформах, доступных сегодня, обеспечивая самостоятельное хранение и управление данными на нативном языке контейнера, повышает эффективность, упрощая и автоматизируя постоянство хранения данных в контейнерах, устраняя необходимость в ручной работе по их выделению. Обеспечивает гибкие процессы цепочки «создание-тестирование-развертывание», снижая необходимость в человеческом вмешательстве в эти процессы, тем самым повышая качество работы ПО и удовлетворенность заказчиков. Повышает последовательность данных и безопасность благодаря масштабируемым решениям для управления контейнерами. Постоянно развивается и оптимизируется; разработчики постоянно совершенствуют Trident, добавляя ему новые возможности, поскольку это продукт с открытым кодом.

Внедрение контейнерной платформы Red Hat OpenShift Container Platform на архитектуре NetApp HCI позволяет DevOps управлять контейнерами в частном облаке посредством: быстрого внедрения приложений за счет их ускоренной разработки, развертывания и управления. Расширения возможностей DevOps с помощью самообслуживания, которое помогает обеспечить легкий опыт использования, что упрощает для команд разработку, развертывание и масштабирование приложений с помощью контейнеров и более простой гибридной облачной инфраструктуры, упрощения и автоматизации операций для ускоренного и упрощенного предоставления платформы облачных приложений при одновременном сокращении времени и сложности разработки пользовательской платформы.

NetApp Cloud Volumes Service предлагает облачное файловое хранилище, обеспечивающее высочайшую производительность и расширенное управление данными в облачных приложениях.

NetApp Cloud Volumes для Google Cloud Platform — это сервис no-ops с действительно нативным опытом, включая поддержку Google, Google Cloud UI для выделения ресурсов и управления ими, а также с тремя уровнями производительности: Standard, Premium и Extreme. Он обеспечивает сервисы протоколов NFS и SMB для поддержки полного спектра работ, необходимых для рабочих нагрузок заказчиков GCP.

NetApp Cloud Volumes для Google Cloud Platform: ускоренное принятие решений за счет перемещения аналитики в облако, защита баз данных в высокопроизводительных файловых службах в облаке для обеспечения высокоскоростного тестирования и итерации всех приложений и рабочих нагрузок с одновременным обеспечением быстрого возврата к исходной базе данных, если что-то пойдет не так. Меньшее время окупаемости благодаря ускоренному копированию файлов, что позволяет разработчикам клонировать сотни сред, сокращая время тестирования и проверки качества.

Теперь Cloud Volumes для Google Cloud Platform предлагает возможность работы с данными уровня производства помимо расширенной доступности для US-Central1 и US-East4.

NetApp Cloud Volumes для AWS предлагает надежные апробированные сервисы управления данными NFS и SMB для AWS. Сервис Cloud Volumes для AWS можно приобрести в NetApp и у ее партнеров, а вскоре этот сервис с дополнительными возможностями использования на международных рынках можно будет приобрести на AWS Marketplace.

NetApp Cloud Volumes для AWS: Расширенная гибкость DevOps благодаря поддержке REST API и предварительному обзору сервиса Cloud Backup. Предоставление расширенных сервисов корпоративного уровня для облачных приложений, что обеспечивает выполнение рабочих нагрузок в облаке с предельной скоростью и предсказуемостью без ущерба для гибкости. Поддержка озер данных со множеством источников и одновременное совместное использование данных несколькими приложениями. Устранение необходимости в повторной архитектуре файловых приложений для облака; их можно просто перенести в облако без предварительных циклов разработки. Расширенная доступность в регионах в APAC и EMEA, включая Сидней, Токио, Дублин, Франкфурт и Лондон.