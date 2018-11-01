Инженерная инфраструктура ЦОДа СКФУ построена на базе решений Schneider Electric

Schneider Electric сообщила об успешном завершении опытной эксплуатации нового центра обработки данных Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), ведущего высшего учебного заведения Северо-Кавказского федерального округа. В течение почти двух лет системы охлаждения и бесперебойного питания, построенные на базе решений Schneider Electric, функционируют в штатном режиме, обеспечивая непрерывную работу ЦОДа университета.

Объединение ВУЗов юга России в рамках СКФУ поставило перед новым учебным заведением задачу построения единой ИТ-инфраструктуры и платформы, обеспечивающей её непрерывную работу. Решение должно было отвечать высоким требованиям федерального университета: особая надёжность, энергетическая эффективность и низкая эксплуатационная стоимость. По итогам проведенного тендера исполнителем работ по созданию ЦОДа был выбран Уральский центр систем безопасности.

Поставщиком оборудования для проекта стала компания Schneider Electric, так как предложенное комплексное решение вендора максимально соответствовало требованиям заказчика.

«В данном случае заказчику требовалось комплексное решение «под ключ», в котором все элементы совместимы друг с другом оптимальным образом. При этом одним из главных требований к инженерной инфраструктуре ЦОДа являлась простота эксплуатации, поскольку обслуживание всех инженерных систем предполагалось силами специалистов университета без привлечения сторонних компаний или расширения штата. Построенная на оборудовании одного вендора система отвечает всем условиям и совмещает в себе высокую эффективность с хорошими экономическими показателями», — сказал Вячеслав Потапов, руководитель направления по работе с заказчиками в Центральном и Южном регионах, подразделение IT Division компании Schneider Electric.

В машинном зале ЦОДа для размещения ИТ-оборудования использованы 25 серверных шкафов APC NetShelter SX высотой 42U, 6 из которых имеют увеличенную ширину (750 мм) и предназначены для размещения активного и пассивного сетевого оборудования.

В системе охлаждения использовано решение на основе трёх чиллеров Uniflair ERAF 1221A, резервированных по схеме «2+1» и поддерживающих режим фрикулинга. При относительно низкой температуре окружающей среды охлаждение жидкости в системе холодоснабжения ЦОД обеспечивается атмосферным воздухом, что позволяет существенно снизить расходы на электроснабжение. Учитывалась невозможность реконструкции зданий и помещений учебного заведения, поэтому всё оборудование установлено в отдалении от гермозоны ЦОДа и связано с ним подземными коммуникациями.

Для поддержания оптимальной температуры в серверном зале используются 8 внутрирядных кондиционеров InRow RC, холодопроизводительность всех кондиционеров составляет 210 кВт. Контроль температуры в функциональных зонах ЦОДа обеспечивает 31 датчик, что позволяет системе мониторинга заблаговременно обнаружить возникновение потенциальных зон перегрева.

Электропитание ЦОДа обеспечивают 3 источника бесперебойного питания (ИБП) Galaxy 5500, мощностью 120 кВА каждый, функционирующие по принципу «кольца». Каждый шкаф получает питание от двух независимых ИБП, что позволяет вывести один источник из эксплуатации без ущерба для работы всей системы в целом. Время автономной работы ЦОДа составляет не менее 15 минут, этого достаточно для запуска резервной генераторной установки и переключения на резервные линии. Электроснабжение внутри шкафов реализовано на измерительных блоках распределения питания Schneider Electric, обеспечивающих контроль мощности, потребляемой ИТ-оборудованием, и отслеживание динамики ее изменения. Все электрощиты в ЦОДе так же построены на базе компонентов от Schneider Electric.

«ЦОД как система — не просто набор компонентов, а сложный инженерный комплекс, в котором каждый элемент должен сочетаться с другими для работоспособности всего решения. Компания Schneider Electric предложила нам именно такой отвечающий всем современным стандартам комплекс оборудования и технологий, эффективность которых подтверждена практикой. Почти два года успешной эксплуатации показали, что ориентация на проверенные рынком решения — это оптимальный и прагматичный путь. За это время на объекте случались отключения электропитания, но ЦОД продолжал функционировать в штатном режиме — эти факты свидетельствуют в пользу правильности нашего выбора», — отметил проректор СКФУ по информационным технологиям Константин Ловцкий.