«Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Шаркс Датацентр»

«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с российским производителем гиперконвергентных решений «Шаркс Датацентр». Статус платинового партнера позволит интегратору быстрее внедрять коробочные инфраструктурные ИТ-продукты, что позволит увеличить прибыль за счет экономии времени и трудозатрат, а также существенно повысить скорость вывода новых продуктов и услуг компаний на рынок.

Решения производства «Шаркс Датацентр» представляют собой ИТ-инфраструктуру, в которой вычислительные мощности, хранилища данных и сети объединены в единое целое с помощью программных средств, а их управление происходит через общую консоль администрирования. Решения этого класса могут служить оптимальной основой для построения горизонтально-масштабируемых систем, например, Big Data и облачных сервисов.

«Современные гиперконвергентные платформы позволяют компаниям существенно сэкономить, отказавшись от приобретения и внедрения дорогостоящих аппаратных средств. Можно установить один продукт, закрывающий весь комплекс задач по хранению и обработке данных, резервному копированию, виртуализации и др. Совокупно затраты на CAPEX и OPEX снизятся примерно в полтора раза по сравнению с традиционными решениями», — сказал Константин Шамрай, генеральный директор «Шаркс Датацентр».

Решения будут полезны территориально-распределённым компаниям, которые стремятся к стандартизации инфраструктуры, и организациям, которым требуется консолидация вычислительных мощностей для высвобождения места в дата-центре.

«Расширив портфель решений гиперконвергентными продуктами от компании SharxDC, мы готовы предложить своим заказчикам законченное коробочное решение, включающее в себя необходимые средства развертывания, управления и мониторинга платформы. Внедрение гиперконвергентной инфраструктуры происходит максимально быстро — всего за несколько дней», — отметил Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга «Инфосистемы Джет».