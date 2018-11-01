«Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли

«Форсайт», российский разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, и системный интегратор «Элемент 5 Нефтегаз» подписали партнерское соглашение с целью совместного продвижения BI-решений на базе разработок «Форсайта» для предприятий нефтегазовой сферы.

«Форсайт» разрабатывает BI-продукты нового поколения для создания промышленных систем визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и прогнозирования бизнес-процессов. Именно такие решения могут обеспечить конкурентное преимущество и стать технологическим ресурсом для развития предприятия, поскольку в современных условиях рост эффективности невозможен без качественной и детализированной бизнес-аналитики, а внедрение мощного инструментария для работы с данными является одним из ключевых факторов цифровой трансформации производства в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0».

Компания «Элемент 5 Нефтегаз» имеет большой опыт автоматизации производственных задач и предоставления консалтинговых услуг для предприятий ТЭК. Расширение продуктовой линейки интегратора за счет продуктов отечественного вендора предоставит заказчикам новые возможности в решении актуальных задач, определяемых требованиями цифровизации.