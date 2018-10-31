УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства

Ульяновский автомобильный завод повысил эффективность производства за счет внедрения системы MES. Проект осуществила компания Prof-IT Group.

Система MES (Manufacturing execution system) предназначена для синхронизации технологических процессов и отслеживания статуса производства выпускаемых изделий в режиме онлайн. В результате внедрения Ульяновский автомобильный завод оптимизировал производственную логистику, процессы учета выпуска узлов и подачи комплектующих на конвейер.

Регистрация запуска кузова автомобиля в производство и его прохождение по участкам сварки, окраски, сборки теперь проводится в рамках платформы «1С: MES Диспетчеризация производства». Внедрение системы проведено партнером предприятия – компанией Prof-IT Group.

«С конвейера Ульяновского автозавода сходят автомобили различных модификаций с множеством опций. На одной сборочной линии собираются УАЗ Патриот, Пикап, Профи. Для того, чтобы конвейер работал ритмично, без простоев и без излишних запасов, необходимо своевременно обеспечивать посты комплектующими точно, вовремя и в нужной последовательности. Система MES отслеживает движение автомобиля по всей производственной цепочке онлайн и автоматически подает сигналы о необходимости поставки тех или иных комплектующих на линию. Новый подход к управлению производством позволит повысить эффективность сборки автомобилей, сократить запасы материалов, исключить ошибки в комплектации автомобилей», - отметил Руслан Горевой, операционный директор УАЗ.

В настоящее время на Ульяновском автомобильном заводе действуют мобильные и стационарные терминалы сбора данных – всего около 100 точек, объединенных MES и системой управления качеством SOK 2.0. Ручной ввод данных минимизирован, используются штрих-коды и автоматическая логика. С помощью систем операторы могут узнать всю информацию о продукте и его комплектующих, понять, на каком этапе производства находится автомобиль, проконтролировать соответствие продукта основным критериям качества. На первой точке конвейера распечатывается штрих-код для каждого ВИН-номера, который сопровождает кузов на этапах сварки, окраски и сборки. На каждой контрольной точке работники производства сканируют информацию по комплектующим необходимым для конкретного кузова.

«В результате проекта специалисты УАЗ получили удобные средства для планирования и контроля исполнения сроков технологических операций. Помимо информации о потребностях в материалах мы можем собирать данные для бухгалтерского, финансового и планового отделов. Все это помогает нашему заказчику оперативно анализировать статус производства и своевременно принимать взвешенные решения», – сказал Иван Михайлов, операционный директор Prof-IT Group.