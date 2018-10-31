«Норникель» создал хранилище технологических данных

«Норникель» завершил создание хранилища технологических данных (ХТД PIMS). Хранилище будет использоваться как источник оперативной и статистической информации для поддержки принятия решений по планированию и управлению производством, а также для анализа состояния оборудования и результатов производственной деятельности.

Хранилище рассчитано на сбор, обработку и хранение данных из АСУТП и производственных информационных систем. Исходные данные по 60 тыс. технологических параметров с предприятий в городах Норильск и Талнах собираются и передаются в ЦОД Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель». В ЦОД «Кольская ГМК» поступают данные по более чем 30 тыс. параметров с предприятий, расположенных в городах Мончегорск, Заполярный и Никель.

«Данные в подразделениях компании генерируются большим количеством систем с разными структурами хранения и предоставления. Это делало поиск информации для смежных подразделений крайне трудоемким. Запуск хранилища позволил сформировать источник достоверных технологических данных и обеспечить их эффективное использование», – отметил руководитель направления промышленной автоматизации ИТ-департамента компании «Норникель» Вадим Нафталь.

«Проект ХТД PIMS был одним из ключевых в программе «Технологический прорыв», имеющей целью построение эффективной системы многовариантного производственного планирования с возможностью маржинальной оценки планов, контроля их исполнения и синхронизации в ключевых показателях эффективности. Для работы такой системы необходимы полные и достоверные данные по фактическим производственным показателям. Источником этих данных и является хранилище, – отметил технический директор программы "Технологический прорыв» компании "Норникель" Владимир Трапезин. – ХТД PIMS является информационной базой для новых целевых процессов анализа операционных результатов, диспетчерского контроля, управления материальными потоками, оценки состояния оборудования, направленных на повышение операционной эффективности компании».

Разработка хранилища выполнена компанией «Сумма технологий» на базе платформы Wonderware, позволившей обеспечить высокую скорость сбора, обработки данных, их сжатие, хранение и быструю обработку запросов смежных систем.

«В рамках этого проекта были установлены жесткие целевые показатели по скорости сбора, обработки и передачи данных в смежные системы. При поддержке проектной команды "Норникеля" была проведена большая работа по построению информационной модели производства, классификации и кодированию технологических и производственных показателей, определению оптимальной архитектуры системы сбора и хранения данных, – сказал генеральный директор компании "Сумма технологий" Сергей Орешкин. – Нагрузочные и функциональные тесты показали, что целевые показатели этого проекта были достигнуты. Уверен, что теперь, при наличии доступа к достоверным данным по фактическим производственным показателям, скорость появления и реализации новых инициатив компании "Норильский никель" по повышению операционной эффективности будет только нарастать».