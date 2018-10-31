M1Cloud усовершенствовал ПО для автоматизации бизнес-процессов

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group усовершенствовал программный продукт для автоматизации всех операционных процессов – Assistant Manager, ориентированный на повышение эффективности корпоративного управления.

Внутрикорпоративная автоматизированная система - это разработка M1Cloud (Stack Group), созданная с учетом глубокой экспертизы на рынке облачных услуг, которая позволяет ставить задачи и контролировать их выполнение, осуществлять электронный документооборот, управлять оказанием услуг, вести протоколирование действий, получать всесторонние статистические данные – то есть легко управлять операционными процессами.

За 2017-2018 годы Assistant Manager был полностью переработан с точки зрения архитектуры, что позволило соответствовать текущим и потенциальным запросам от внутренних пользователей.

«Кроме полной переработки архитектуры, проект нельзя было «замораживать», поэтому, по мере изменения схемы баз данных (БД) под новую архитектуру, часть кода, соответственно, изменялась, а часть - становилась legacy. Помимо этого, параллельно появлялся и новый функционал. На сегодня осталось около 50% legacy кода, который планируется полностью переписать в следующем году», - сказал Илья Вислоцкий, руководитель департамента разработки M1Cloud (Stack Group).

За полтора года была переработана система развертывания на продуктовую среду, создана новая схема БД (и соответствующие изменения кода), глобально улучшена производительность, переделана логика обработки и формирования заказов, полностью построен рабочий процесс обслуживания заказов, заменен самописный IOC контейнер на Autofac, внедрена полнофункциональная система прав, написаны и переработаны большое число юнит-тестов, создан механизм рассылки писем для выбранных пользователей, ролей и этапов рабочего процесса, переработан функционал статистики для удобного графического и табличного отображения, а также около 700 других усовершенствований.

«Мы развиваем и совершенствуем решения и услуги не только для клиентов, но и регулярно оптимизируем и автоматизируем внутренние бизнес-процессы, от этого прямо зависит скорость вывода на рынок новых услуг, сокращение операционных расходов и производительность труда – это в итоге позволяет нам реализовывать стратегические планы развития», - сказал Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud (Stack Group).

В ближайшей перспективе команда разработчиков M1Cloud (Stack Group) планирует, помимо завершения переработки legacy кода, унифицировать клиентскую базу со смежными программными продуктами компании, расширить возможности по получению аналитической и статистической информации, интегрировать и автоматизировать работу с системами мониторинга и биллинг-системами.

Версия Assistant Manager является четвертой. Первая версия была внедрена еще в 2013 году и имела базовый функционал. Система работает внутри корпоративной сети, к которой можно получить защищенный доступ из любого места и в любое время – информация не сохраняется на устройствах пользователей, а хранится и обрабатывается на собственных серверах компании, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных, с учетом разграничения прав доступа.