AMD объявила о начале продаж двух дополнительных моделей Ryzen Threadripper

AMD объявила о старте продаж двух дополнительных моделей процессоров второго поколения AMD Ryzen Threadripper: 2970WX с 24 ядрами и 48 потоками и Ryzen Threadripper 2920X с 12 ядрами и 24 потоками. Процессоры серии Ryzen Threadripper WX обладают лидирующим в своем классе количеством вычислительных ядер, их мощность предназначена для профессионалов, которым необходима наивысшая вычислительная производительность для больших нагрузок. Процессоры серии Ryzen Threadripper X удовлетворяют потребности энтузиастов, геймеров и стримеров, обеспечивая плавный игровой процесс, за счет более высоких характеристик базовой и максимальной частоте, чем у предыдущего поколения процессоров.

«Значительные перемены как на рынке HEDT, так и в целом на рынке ПК, обусловлены лидерством и новаторством компании AMD. А процессоры семейства AMD Ryzen Threadripper находятся в центре этого всемирного ажиотажа, — сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских вычислительных решений компании AMD. — Мы поддерживаем эти изменения и гарантируем, что новые процессоры серии Threadripper (стоимость которых начинается от $649) сделают рынок HEDT доступнее для разработчиков и геймеров».

24 ядра/48 потоков в Ryzen Threadripper 2920X и 12 ядер/24 потока в Ryzen Threadripper 2920X обеспечивают беспрецедентную многопоточность этих процессоров. По данным AMD, в сравнении с процессорами Core i9-7960X и Core i7-7820X, их производительность выше до 39% и 55% соответственно. Ryzen Threadripper 2920X также обеспечивает одновременную игру в разрешении 4K и 4K30 со скоростью кодирования 40 000 кбит/с, что позволит игрокам плавно стримить свой геймплэй .

Для разработчиков оба процессора 2970WX и 2920X обеспечивают на 32% более высокую производительность при трассировке лучей и на 60% более быстрое шифрование, по сравнению с Core i9-7960X и Core i7-7820X соответственно (данные AMD).

Специально для процессоров Ryzen Threadripper WX были разработаны новые решения, одним из которых является Dynamic Local Mode (DLM). Это программное решение позволит добиться более высокого уровня производительности, автоматически нагружая в требуемых приложениях ядра, подключенные к локальной памяти. При скачивании новой версии AMD Ryzen Master, функция Dynamic Local Mode активизируется автоматически на процессорах Ryzen Threadripper 2990WX и 2970WX.

Dynamic Local Mode позволяет: измерить время активности потоков команд; выстроить потоки в иерархию от наиболее к наименее требовательным; распределить наиболее требовательные задачи по ядрам с прямым подключением памяти; ускорить чувствительные к задержкам памяти приложения без влияния на ресурсоемкие многопоточные задачи.

Активизация режима Dynamic Local Mode обеспечивает прирост производительности процессоров серии Ryzen Threadripper WX. В отдельных приложениях он достигает 15%, например, в бенчмарках SPECwpc и таких играх, как PUBG, Far Cry 5 и Alien: Isolation. Компания AMD также планирует сделать функцию Dynamic Local Mode более доступной, включив ее в состав драйверов для чипсета AMD в ближайшем обновлении. Таким образом, установка пакета Ryzen Master не будет требоваться.

Все процессоры второго поколения Ryzen Threadripper совместимы с уже существующими на рынке материнскими платами на базе чипсета X399 после обновления BIOS. Новые материнские платы от таких ведущих производителей, как ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI, доступны без ограничений. Во время праздников будет действовать специальное предложение: материнская плата стоимостью от $199 при покупке в паре с процессором серии Ryzen Threadripper. Для получения дополнительной информации о специальных предложениях посетите сайты производителей материнских плат.

Процессоры Ryzen Threadripper 2970WX и 2920X стали доступны 30 октября 2018 г. у всех глобальных ритейлеров. Готовые системы на базе новых процессоров будут представлены только определенными глобальными партнерами.

Компьютеры Alienware Area-51 Threadripper Edition теперь предлагаются на базе новых процессоров Ryzen Threadripper второго поколения. Обновленные системы Alienware Area-51 сохранили свой традиционный дизайн, но внутри теперь имеют мощный 16-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 2950X и 12-ядерный Ryzen Threadripper 2920X. Кроме того, Alienware расширит линейку Area 51 R7, включив в него 8-ядерный процессор Ryzen Threadripper 1900X.

«Наше партнерство с компанией AMD продолжает развиваться, и следствием этого является внедрение 12-ти и 16-ти ядерных процессоров второго поколения Ryzen Threadripper в наши компьютеры Alienware Area-51. Теперь наши флагманские настольные компьютеры Alienware обладают исключительной игровой производительностью и возможностью работы в режиме многозадачности, – сказал Фрэнк Азор, вице-президент и генеральный менеджер Alienware, Dell Gaming и XPS. – Мы уверены, что основываясь на успехе оригинальной версии AMD Threadripper, процессоры второго поколения Ryzen Threadripper будут по-прежнему предоставлять все возможности для превосходной игры, стримминга и творчества, олицетворяя производительность и качество бренда Alienware».