NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric

NetApp объявила о выходе своих продуктов: ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support для FlexPod Flash Performance Guarantee. Эти новые сервисы и решения еще больше оптимизируют работу NetApp Data Fabric на периферии, в ЦОД и облаке, помогая предприятиям в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно отчету Gartner, к 2020 г. ИИ станет одной из пяти самых приоритетных статей инвестирования для более чем 30% инвестиционных директоров, а IDC сообщает, что почти 75% разработчиков будут встраивать функционал искусственного интеллекта в свои приложения. Предприятия планируют использовать ИИ для внедрения инноваций, однако, зачастую сталкиваются с тем, что их самый ценный актив — данные — крайне сложно использовать в ресурсоемких приложениях на основе ИИ из-за их разрозненности и слабой структурированности.

«С теми скоростью и объемами, с которыми данные генерируются сегодня инструментами интернета вещей, сенсорами, ЦОД и гибридными облачными средами, технологии Data Fabric, работающие на периферии, в ЦОД и облаке, являются необходимым средством для того, чтобы успешно применять ИИ, — сказал Джоэл Рейч (Joel Reich), исполнительный вице-президент NetApp по СХД и ПО. — С помощью новых сервисов и решений, интегрированных в NetApp Data Fabric, наши заказчики могут оптимизировать работу конвейера данных в масштабах всего предприятия, готовить обучающие модели, а также обеспечивать приложениям искусственного интеллекта тот уровень простоты, возможности выбора и масштабируемости, которые необходимы для получения нужных результатов».

ПО NetApp ONTAP 9.5 помогает предприятиям модернизировать управление данными при помощи технологий, которые обеспечивают ведущие в отрасли возможности облачной интеграции, высочайшую производительность all-flash, а также повышенную эффективность и простоту.

ПО NetApp ONTAP 9.5 обеспечивает непревзойденную адаптивность, а с ней — высокую производительность и согласованно низкую латентность, ускоряя выполнение критически важных рабочих нагрузок с помощью сквозной поддержки протокола NVMe. Унифицирует управление данными на любых ресурсах хранения, будь то флэш, жесткие диски или облако. Автоматизирует балансировку нагрузки на ресурсы хранения в масштабе петабайт для объектных хранилищ, как облачных, так и on-prem. Сокращает стоимость развертывания систем хранения данных для обеспечения непрерывной работы бизнеса, распределенного по нескольким площадкам. Повышает производительность чтения кэшированных наборов данных в кластере на удаленных площадках. Повышает эффективность хранения данных, экономя до 15% пространства для приложений реляционных баз данных. Радикально повышает производительность за счет автоматического тиринга между системами AFF и NetApp MAX Data на серверах.

MAX Data позволяет заказчикам мгновенно повышать производительность приложений без переписывания их кода. MAX Data — это первое отраслевое решение для использования Persistent Memory на серверах для обеспечения сверхнизкого времени отклика, как у системной памяти, и емкости, как у флэш-носителей.

MAX Data ускоряет производительность на уровне приложений, ускоряя обработку данных для приложений на основе искусственного интеллекта и аналитику данных в реальном времени. Ускоряет восстановление данных приложений с помощью сервисов защиты данных для Persistent Memory на серверах. Повышает эффективность за счет использования меньшего количества серверов, сохраняя ту же или большую производительность. Предлагает все возможности управления данными NetApp ONTAP.

NetApp предлагает первую в отрасли гарантию Flash Performance Guarantee по времени отклика, позволяющую заказчикам с уверенностью использовать приложения на основе ИИ с предсказуемо низким временем отклика. Гарантия производительности, не имеющая аналогов в отрасли, предлагает постоянный уровень времени отклика 500 мс и менее, позволяя предприятиям с увереностью экономить и снижать риски благодаря переходу на флэш.

NetApp предлагает наиболее широкие в отрасли возможности управления данными, а также поддержку решений, позволяя максимально использовать большее количество источников данных для практически неограниченного масштабирования и производительности, чтобы насытить, обучить и использовать требовательный к объемам данных искусственный интеллект, а также приложения для машинного и глубокого обучения.

NetApp StorageGRID SG6060: объектное хранилище, ускоренное при помощи флэш-технологий, обеспечивает высокую производительность, а также высокую многопоточность рабочих нагрузок для интернета вещей, аналитики больших данных и сред машинного обучения. В комбинации с функционалом ONTAP FabricPool заказчики теперь получают еще и самые широкие в отрасли возможности управления данными, одновременно экономя средства благодаря объектному хранению данных.

NetApp Solution Support для FlexPod: поддержка, работающая по принципу «единого окна», имеет глубокие практические знания по работе с каждым ключевым компонентом решения — СХД, сетью хранения данных, серверами и их операционными системами, сетями LAN и гипервизором. Поддержка NetApp также включает ПО NetApp Converged System Advisor (CSA), упрощающее рабочие процессы на стороне заказчика и управление жизненным циклом FlexPod. Функции CSA по мониторингу и управлению состоянием системы посредством единого интерфейса помогают сократить время решения проблемы, с которой заказчики обращаются в поддержку.