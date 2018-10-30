«Крок» поможет обучать промышленный персонал с помощью виртуальной реальности

Центр виртуальной реальности «Крок» анонсировал промышленное решение на основе технологий 3D и виртуальной реальности (VR, Virtual Reality) для обучения персонала производственных предприятий. Комплексное решение объединяет экспертизу «Крок» по созданию готовых курсов в виртуальной реальности по охране труда и промышленной безопасности и разработку архитектуры VR-решений по запросу заказчика. Решение «Крок» ориентировано на предприятия нефтегазового сектора, нефтехимию, металлургические производства, энергетику и добывающие индустрии – отрасли, где велика роль человеческого фактора и есть риски производственного травматизма.

Решение реализовано как средство управления рисками в промышленности в рамках перехода к Индустрии 4.0 и помогает компаниям обучать сотрудников безопасному поведению на производстве. Это достигается за счет интерактивного погружения персонала в различные сценарии нештатных ситуаций и оказания эмоционального эффекта с использованием компьютерной симуляции в виртуальной реальности.

Промышленное решение «Крок» затрагивает наиболее распространенные причины аварий –– склонность к риску и несоблюдение правил работы с оборудованием. Внедрение интерактивных курсов и тренажеров виртуальной реальности позволяет снизить прямое влияние таких рисков на бизнес, исключить неэффективное использование машинного времени, затраты на ремонт оборудования и репутационные потери.

Решение «Крок» представлено в нескольких форматах и может быть адаптировано для разных платформ: в формате 3D для персонального компьютера, очков и шлемов виртуальной реальности, промышленных систем и многопользовательских устройств с поддержкой виртуальной реальности. Каждый из сценариев отличается степенью погружения пользователя в контент, его адаптивностью под мобильное использование и качеством графики.

При этом возможна разработка как отдельных сценариев, так и единых вариативных курсов в зависимости от потребности и сложности процесса. Заказчик получает готовый тренинг по охране труда и промышленной безопасности, построенный на основе конкретных опасных производственных факторов. Интеграция с корпоративными системами обучения (Learning Management System) позволяет проводить как индивидуальные занятия удаленно, так и групповые тренинги в учебном классе с прозрачным контролем успеваемости персонала.

В результате заказчик получает готовую инфраструктуру с возможностью создания единой архитектуры VR-решений для внедрения в бизнес-процессы, гибкую настройку сценариев и коллективный удаленный доступ. На этапе старта проекта по запросу может проводиться оценка проблемных зон в ходе Customer Development, например, выявление часто повторяющихся ошибок персонала при работе с оборудованием. На основе полученных данных эксперты «Крок» формируют аналитический отчет и разрабатывают дорожную карту внедрения VR-решений на предприятии.

«Обучение в виртуальной среде необходимо, когда ситуацию сложно или невозможно смоделировать в реальности. Например, воспроизвести разлив нефтепродуктов или прорыв трубопровода затруднительно. Предлагая заказчикам разработку полномасштабных проектов по созданию обучающих курсов и приложений с применением компьютерной симуляции (Serious games) и технологий виртуальной реальности, мы помогаем снизить влияние человеческого фактора на производственные процессы. Компетенции "Крок" позволяют создавать проекты от разработки мобильных 3D-приложений, решающих проблемы масштабирования корпоративного образования в промышленном секторе, до VR-тренингов для подготовки космонавтов перед выходом на орбиту», –– сказал Илья Симонов, директор центра виртуальной реальности компании «Крок».