Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

Dell Technologies объявила о сертификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидирующие позиции VMware и Dell EMC на быстрорастущем рынке гиперконвергентных инфраструктур.

По данным IDC за второй квартал 2018 г., Dell занимает первую строчку на рынке гиперконвергентных систем с долей 28,8%, при этом ежегодный рост продаж вендора составил 95,2%. Стимулированный высоким спросом на решения Dell EMC VxRail темп роста компании Dell обогнал среднерыночный показатель, который составил 78,1%. Всего в указанный период в мире было продано гиперконвергентных систем на $1,5 млрд. В то же время VMware заняла первое место по продажам гиперконвергентных решений на базе программного обеспечения заказчика. Доля компании составила 34,1%. Ежегодная выручка возросла на 96,7%, что стало рекордным показателем среди всех участников рынка по итогам второго квартала.

Dell EMC VxRail —полностью интегрированное, протестированное и настроенное HCI-решение, разработанное совместно производителем аппаратного и производителем программного обеспечения. Решение поставляется с программным обеспечением VMware vSphere и VMware vSAN и оснащается новейшими серверами Dell EMC PowerEdge. Эти решения — простейший и быстрейший способ подготовить среду VMware для HCI и обеспечить бесшовную интеграцию с существующими инструментами VMware. VxRail упрощает задачи обслуживания в течение срока эксплуатации, а также предлагает простое масштабирование и эффективность с точки зрения затрат. Сочетая в себе вычислительные узлы, память, накопители, коммутаторы и графические ускорители (в зависимости от конфигурации), VxRail подходит для любых сценариев и обеспечивает функционирование большого разнообразия приложений и рабочих нагрузок.

«Сегодня заказчики получают все преимущества полностью интегрированного стека от ведущих брендов на рынке гиперконвергентных инфраструктур — Dell EMC и VMware, — обеспечивающего поддержку их критически важных и требовательных к производительности сред SAP HANA, — сказал Санджай Пунен (Sanjay Poonen), операционный директор по обслуживанию заказчиков, VMware. — Мы в VMware гордимся возможностью сотрудничать с ведущим разработчиком программного обеспечения в мире, компанией SAP. Вместе мы смогли предложить еще более надежное и гибкое решение, помогающее нашим клиентам идти в ногу со временем».

«HCI-решение Dell EMC VxRail максимально возможным образом упрощает стоящую перед заказчиками задачу ИТ-трансформации, — заявил Джил Шнеорсон (Gil Shneorson), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Dell EMC VxRail. — Мы видим, что наши клиенты все чаще используют VxRail для базовых рабочих нагрузок в дата-центрах. Сертификация означает, что решение VxRail, — которое изначально создано для работы с технологией обработки в оперативной памяти, — представляет собой превосходную гиперконвергентную систему для пользователей SAP HANA».

«SAP, VMware и Dell EMC — давние партнеры. Сегодня мы сплотили усилия для того, чтобы нашим клиентам было проще трансформировать бизнес, — заявил Мартин Хайзиг (Martin Heisig), SAP HANA Technology Innovation Network. — Благодаря сертификации пользователи программных решений SAP смогут оптимизировать среды благодаря решению, отличающемуся гибкостью, доступностью, низкими расходами и легким выделением ресурсов».

Программные продукты VMware служат интегрированным цифровым фундаментом для запуска приложений и услуг, преобразующих бизнес и отрасли экономики.

Очевидна польза от сертификации для организаций, желающих объединить функции VMware vSphere High Availability и Fault Tolerance ведущего на рынке гипервизора с устойчивостью и производительностью платформы для гиперконвергентных инфраструктур vSAN. Таким организациям сертификация дает простоту обслуживания и экономию капитальных затрат на HCI при внедрении искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных, нативных облачных приложений и технологии обработки в оперативной памяти, а также при решении критически важных задач и использовании 3D-графики. Сегодня свыше 60% владельцев решения vSAN пользуются критически важными приложениями, такими как SAP NetWeaver®, SQL Server и СУБД Oracle. Кроме того, все чаще в HCI-средах используются контейнерные рабочие нагрузки по аналитике больших данных.

Выданный компанией SAP сертификат решениям VMware vSphere и vSAN справедлив при использовании моделей внедрения Scale Up и Multi-VM на процессорах семейства Intel Scalable Xeon. Благодаря проведенной совместно работе VMware и Virtustream сегодня решение vSphere поддерживает среды SAP HANA с суммарным объемом виртуальных машин до 6 ТБ на 4-сокетных серверах.