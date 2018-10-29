Visiology приглашает на конференцию BI 4.0

Кто владеет информацией, тот владеет миром.

Н.М. Ротшильд

Сейчас уже не достаточно владеть информацией, нужно уметь ее анализировать и извлекать знания.

Тема анализа данных обширная и быстро развивающаяся, для того чтобы быть на острие прогресса очень важно постоянно обмениваться опытом. Поэтому мы организовали Конференцию BI 4.0 и собрали лучших российских и международных экспертов в области визуализации, анализа данных и планирования.

На конференции эксперты в области анализа данных, а также представители компаний расскажут о практическом опыте решения аналитических задач, дадут прагматичный взгляд на современные тренды в области BI и планирования для предприятий и корпораций.

На конференции будет представлена новая версия российской аналитической платформы Visiology.

В новой версии появятся три новых функциональных блока:

ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой службе предприятия автоматизировать процесс планирования с минимальным привлечением разработчиков. ViTrend. Продвинутая аналитика в составе платформы. Теперь помимо интеграции с R и Python в платформе появились простые в использовании инструменты продвинутого анализа данных, такие как, например, анализ влияющих факторов. Виртуальный ассистент, построенный на технологиях искусственного интеллекта, который значительно упростит пользователям работу с информацией.

Фото с мероприятия 2017 г.

На мероприятии будет представлена интерактивная демонстрация платформы.



До встречи на конференции BI 4.0, которая пройдет 1 ноября в Центре цифрового лидерства SAP.

Подробная информация и актуальная программа доступны по ссылке http://bi2018.visiology.su